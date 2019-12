Togo: Etre ensemble, c'est agir ensemble

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a signé lundi à Grand Popo un accord-cadre de coopération transfrontalière et un mémorandum de coopération sécuritaire avec le Bénin.

'La lutte contre la criminalité, la piraterie maritime, la cyber-insécurité et le terrorisme et l'action qu'elles impliquent, de part et d'autre de nos frontières, doivent se déployer dans le cadre d'une vision partagée des responsabilités qui engage chaque partie à travailler dans un esprit de co-dépendance et de co-responsabilité', a déclaré M. Dussey.

Le Togo et le Bénin entendent coopérer plus étroitement pour assurer le développement, l'intégration régionale et pour assurer aux populations des deux pays la sécurité et la stabilité.

Le ministre togolais a signé cet accord avec son homologue béninois, Aurélien Agbénonci.