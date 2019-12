Cote d'Ivoire: Dominique Adjé, président du parti Pour la République et la Démocratie - « Toutes ces arrestations sont mues par des calculs politiques… »

Le Parti pour la République et pour la Démocratie (PRD), créé par le député de Bouaflé commune, Dominique Adjé, a fait sa rentrée politique, le samedi 21 décembre dernier, à l'espace Tchintchin de Bouaflé. En présence de quelques milliers de militants acquis à sa cause, il a bénéficié du soutien des partis frères de l'opposition.

Qui, tour à tour, ont témoigné au président du Prd tout leur soutien. Vice-présidente du Prd, Me Tanoé Viviane a invité à une adhésion massive des Ivoiriens au parti aux couleurs blanc et rouge et dont la devise est « Union-Justice-Travail ». Patron du Prd, Adjé Dominique, dans son adresse, a, d'emblée, indiqué que « son parti est déterminé à jouer sa partition dans le processus du renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire et à contribuer pleinement à son rayonnement à travers la cohésion sociale et le bien-être des populations.

C'est pourquoi, il fera noter que le « Prd se présente comme le parti qui veut établir une nouvelle alliance républicaine et démocratique en Côte d'Ivoire afin que les citoyens ivoiriens soient les artisans chargés d'impulser un développement durable, gage de paix et d'émergence économique ». Pour le n°1 de ce parti qui se veut Centriste, son engagement dans la vie politique ivoirienne se justifie par le fait que la démocratie et la justice soient bafouées en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi lui et son parti entendent «promouvoir la liberté de conscience et la dignité des personnes, la diffusion de la culture et de l'instruction, le développement de la libre entreprise, l'Etat de droit, la justice sociale ».

Ayant décliné sa vision pour la Côte d'Ivoire, Adjé Dominique va mettre à nu les tares du pouvoir Ouattara en ces termes : « Les violations des droits humains sont la conséquence des ambitions à l'horizon 2020. La stratégie trouvée est d'affaiblir tous ceux qui sont gênants, en réalité, c'est cela. Sinon, je ne vois pas pourquoi on arrête Jacques Mangoua, simple citoyen épris de paix et d'amour. Pourquoi ce simulacre ? C'est sans fondement. Valentin Kouassi, c'est un représentant de parti politique, qu'est-ce qui obéit à cette condamnation ? Un jeune qui ne peut s'exprimer qu'à travers la parole. Toutes ces arrestations que nous vivons et que nous allons vivre de part et d'autre, seront des arrestations sans fondement, mues par des calculs politiques. Mais vous savez, sur la terre des hommes, n'oublions pas qu'il y a la justice de Dieu » a-t-il rappelé