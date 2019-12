Congo-Brazzaville: TIC - 149 étudiants participent à la quatrième édition de WeekTech Cami

La quatrième édition de la Semaine de conférences aux métiers de l'informatique s'est tenue du 19 au 21 décembre au Centre d'application aux métiers de l'informatique (Cami) sur le thème « Pour quels métiers de l'informatique es-tu fait ? » Orientations, formations, métiers, débouchés, tels ont été les opportunités offertes par cette semaine de conférences.

Organisée par le Cami avec la participation de la Direction départementale de la formation qualifiante et de l'emploi et de l'Inspection générale et de plusieurs directeurs des écoles privées, cette édition de la semaine de conférences aux métiers de l'informatique a pour particularité la formation qualifiante. Une innovation de la foire informatique avec plus de 2000 ordinateurs de bureau.

Expliquant le sens de cette activité, le coordonnateur du Cami, Arsène Vembé Moukouma, a déclaré : « ... La fonction publique, qui reste pourtant pour la plupart des pays un grand pourvoyeur d'emplois, est aujourd'hui asphyxiée, saturée et limitée dans ses prévisions d'embauche par manque d'argent et elle ne peut se permettre d'ouvrir ses vannes de recrutement tout simplement parce qu'elle sera incapable de supporter le chapelet des grèves qu'elle aura à affronter. C'est pourquoi, dans le seul souci d'intéresser les jeunes à l'initiative privée et de prendre en mains leur avenir, le Cami a ouvert dans ses locaux la quatrième édition de la WeekTech Cami. »

Pour le représentant de l'Inspection générale de l'enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante, Daniel Ngambou, ce que fait le Cami, ce sont des initiatives à encourager. L'informatique, dit-il, est aujourd'hui, un produit qui pourrait aider les jeunes à avoir des emplois. C'est pourquoi le Cami aide, comme le gouvernement, à trouver le chemin pour résorber le chômage au Congo. Il a encouragé de plus belle les initiatives de ce centre. Daniel Ngambou a invité les étudiants à ne pas se décourager parce qu'avec l'informatique, l'économie numérique, ils vont se prendre eux-mêmes en charge et ne vont pas dépendre de la Fonction publique.

C'est quoi la formation qualifiante ?

Les apprenants ont été édifiés sur ce que c'est qu'une formation qualifiante. La formation qualifiante, ont-ils appris, permet d'acquérir une expérience, de nouvelles compétences et d'accroître sa qualification. Les formations qualifiantes ont une visée professionnelle : elles peuvent déboucher sur l'obtention d'un titre professionnel. Une formation qualifiante peut être diplômante si elle se conclut à la fin du parcours par l'obtention d'un diplôme.

L'exposé inaugural portant sur le thème « Pour quels métiers de l'informatique es-tu fait ? » a été fait par Rajil Sajila Vembe et Pratic. Sitôt après a été lancé le premier panel portant sur « Formations qualifiantes en informatique, quels débouchés et programme ? » par François Mayembo, ingénieur en Télécom ; « Formations PowerPoint » et « Formations Access ».

Le 20 décembre, les apprenants ont suivi deux panels, l'un portant sur « La gestion électronique des données dans une administration », par Arsène Vembé Moukouma, coordonnateur du Cami ; puis « Qu'est-ce qu'une startup ? Avantage et débouchés », par Stève Ndende de CEO Agri Zoom. Il y a eu également des évaluations sur le PowerPoint ; le Wordpress ; l'Access. Puis la publication des résultats.

Le quatrième et dernier panel a eu lieu le 21 décembre. « Quatre métiers innovants en informatique, formations, orientations et débouchés (infographie, programmation, Développement Web et Java) », développé par Antonin Bossoto.

Clôturant la quatrième édition WeekTech Cami 2019, Arsene Vembé Moukouma, a déclaré : « Le moment qui nous a réunis à nouveau est l'occasion de dresser le bilan de la semaine technologique aux métiers de l'informatique aux nouvelles technologies de l'information et de la communication auquel vous avez bien voulu participer. Je crois ne pas trahir le sentiment du plus grand nombre en affirmant que ces trois journées de formations, de communication et de réflexion ont été un réel succès. Mercis aux éminents professionnels dans les nouvelles technologies qui ont montré aux 149 jeunes inscrits, les orientations et les débouchés dans différents métiers. »