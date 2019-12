Congo-Brazzaville: Cocopain et Socavins présentent leurs produits au public

Les produits fabriqués par la Compagnie congolaise de fabrication industrielle (Cocopain) et de la Société africaine de vins et spiritueux (Socavins) ont été présentés au public, le 21 décembre, par Patrick Portella Sapro et Eric Pinaud respectivement directeur des relations publiques et directeur commercial de ces sociétés.

Pour les orateurs, les deux structures se fixent quelques objectifs : prendre dans un premier temps pour Cocopain 20% de part de marché à Pointe-Noire, puis après démarrer une nouvelle entité industrielle à Brazzaville. Ce faisant, remettre l'activité de la boulangerie dans le secteur formel de l'économie congolaise implique des salariés déclarés à l'Onemo, des entités légales enregistrées au registre du commerce.

Il est question d'une activité qui s'exerce dans des locaux répondant aux critères hygiéniques, couverts par des polices d'assurance ; de restaurer dans le secteur du pain, les règles d'hygiène élémentaires pour sa fabrication, son stockage, son transport, sa vente et sa consommation.

Quant à la société Socavins, elle vise dans un premier temps de prendre 25% de part de marché en République du Congo, sur les segments des spiritueux et des vins, proposer une offre de spiritueux de qualité, avec des vins et alcools importés d'Europe accessibles à tous les budgets, offrir des vrais vins de qualité, importés de France et d'Espagne embouteillés localement dans des conditions similaires aux caves françaises, offrir au marché le premier scotch whisky embouteillé en Afrique centrale.