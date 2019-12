Congo-Brazzaville: Finances - Le pays se dote d'un conseil de l'ordre des experts comptables

Les experts comptables nationaux ont tenu, du 20 au 21 décembre, à Brazzaville une assemblée générale à l'issue de laquelle un conseil de l'ordre a été mis en place. Cette rencontre a été présidée par le directeur de cabinet du ministre des Finances, Henri Loundou.

Cet organe, qui présidera aux destinées de l'organisation des experts comptables pendant les trois prochaines années, aura pour mission, entre autres, de veiller au respect des principes de moralité, de probité, de dévouement et de toutes les règles déontologiques applicables à cette profession au Congo.

Il s'agira pour ce conseil de dresser, en premier lieu, le tableau définitif d'inscription à l'ordre, conformément à la législation en vigueur au Congo et dans la sous-région de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en corrigeant en urgence les erreurs éventuelles contenues dans le tableau provisoire actuel d'inscription.

Il procédera aussi à l'harmonisation des pratiques professionnelles avant de finaliser et de soumettre à la plénière des experts comptables tous les textes d'application de loi, des textes qui soient conformes à l'Ifac, notamment le code déontologique, le décret portant organisation et fonctionnement de la commission de discipline ainsi que celui relatif aux missions et responsabilités de l'expert-comptable libéral.

« Il s'agit d'un challenge et nous devons y mettre », a relevé le directeur de cabinet du ministre des Finances, Henri Loundou, à l'ouverture de cette assemblée générale constitutive. Rappelons que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a pris un règlement portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit, règlement qui a pris effet, depuis début janvier 2018, en même temps que le nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière.