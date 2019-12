Congo-Brazzaville: Jeune chambre internationale-Djiri - Le président décline l'engagement actualisé de la structure

Le nouveau président de la Jeune chambre internationale (JCI)-Djiri responsable, Maxence Ondongo, désigné le 21 décembre à Brazzaville, veut retravailler l'activisme des membres pour offrir aux jeunes les opportunités de développer et de créer les changements positifs en milieu juvénile à travers l'information, la formation et le travail.

« Notre organisation doit approfondir les initiatives de s'autofinancer et de se prendre en charge afin d'endiguer le fléau du chômage auprès des jeunes », a expliqué le nouveau président de la JCI. Afin de propulser les actions de cette organisation de la société civile et rendre ses membres actifs au cœur des communautés congolaises, l'actuel dirigeant s'attellera à développer leur expérience par l'information, la formation en apprenant par l'action et le travail.

«Nous voulons être le principal réseau de jeunes citoyens actifs. Il revient à nous de donner aux membres de notre organisation des moyens afin qu'ils développent les capacités de devenir réellement des citoyens actifs », a indiqué Maxence Ondongo.

Durant le mandat d'une année, les membres de la JCI peuvent ainsi apprendre et se développer en participant à différents projets communautaires pour maîtriser les rôles de manager, visionnaire leader et de coach. De même, les conférences internationales, les programmes d'échanges, les jumelages entre les jeunes chambres, la JCI fournit des opportunités de développement global. « En communauté, les jeunes peuvent explorer les projets civiques, entre autres, les initiatives de lutte contre l'oisiveté et d'assainissement. Mais, en une année, on ne peut pas finaliser tous les dossiers. Nous allons poursuivre avec le projet, Parlons-JCI pour faire connaître les bases de cette organisation », a dit Maxence Ondongo.

La JCI-Djiri responsable est une jeune organisation affiliée à la JCI-Congo. La participation des Jeunes chambres locales au sein de leur communauté est centrale au sein de la vision et de la mission de ce mouvement. Signalons que la JCI est une fédération mondiale de deux cents mille jeunes citoyens actifs, âgés de dix-huit à quarante ans, répartis en près de cinq mille communautés dans plus de cent douze pays à travers le monde. La JCI est présente notamment au sein de l'ONU, Unesco, Unicef et de la Chambre de commerce internationale.