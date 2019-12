Congo-Brazzaville: Médias - Les journalistes sportifs sensibilisés aux évolutions du métier

Plus d'une vingtaine de journalistes de sport évoluant à Brazzaville, ont participé à un séminaire de formation de quatre jours qui s'est achevé le 21 décembre dernier. Cette rencontre a été initiée par le comité national olympique et sportif congolais (Cnosc).

Ce séminaire, le premier du genre, a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances et de découvrir les nouveaux éléments qui intègrent la pratique du métier. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du cnosc. Les journalistes débutant leur carrière professionnelle dans le domaine du sport ont été plus concernés par la formation.

Selon Donald de Goma, l'un des séminaristes, cette formation était un moment important pour les participants. « Nous remercions les organisateurs. Nous nous engageons à mettre en pratique toutes les connaissances acquises, afin d'améliorer notre façon de faire », a-t-il signifié.

Durant quatre jours, plusieurs thèmes ont été développés, notamment, le Cnosc dans sa nouvelle configuration (présentation générale, statuts, organes dirigeants), les relations Cnosc-partenaires nationaux et internationaux, Cnosc et les compétitions continentales et olympiques, l'Academie nationale olympique du Congo : les valeurs olympiques, la Chambre de conciliation et d'arbitrage en sport (rôle et objectifs), Rôle d'un officier médias, Histoire de la radio et de la télévision au Congo, Traitement d'un évènement sportif dans la presse écrite, Histoire de la presse écrite au Congo.

Notons que le Cnosc a été fondé en 1964 à Brazzaville. Il a été reconnu par le Comité international olympique (Cio) la même année. C'est un organe technique qui travaille en partenariat avec le ministère des Sports et de l'éducation physique ainsi qu'avec les Fédérations et associations sportives de la République.