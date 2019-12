Congo-Brazzaville: Fêtes de fin d'année - La Fondation Brasco invite les conducteurs à une consommation responsable

C'est sur le thème « Boire ou conduire ? Il faut choisir ! » que la Fondation des Brasseries du Congo (Brasco) a lancé la campagne de sensibilisation à une consommation responsable d'alcool, le 20 décembre à Brazzaville.

Producteurs et commerçants des boissons gazeuses et alcoolisées, cette société a jugé bon de sensibiliser le public en général et les conducteurs des moyens roulants en particulier, à la consommation responsable de l'alcool par le biais de la Fondation Brasco, a expliqué son secrétaire général, Yves Makaya.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre des 12 LSR (Life saving rules) du groupe Heineken, donc les règles qui sauvent la vie qu'il sied d'appliquer pour garantir un environnement de travail en toute sécurité. Parmi ces douze règles, cinq sont destinées à la sécurité routière. Il s'agit d'être sobre et libre de l'emprise de toutes substances ; de téléphoner mains libres uniquement ; de mettre sa ceinture de sécurité ou son casque ; de conduire en respectant les limitations de vitesse ; d'utiliser les véhicules seulement si l'on y autorise.

Le secrétaire général a, en outre, évoqué l'investissement de Brasco pour la sécurité. A titre d'exemple, la télématique installée dans tous les véhicules de la société. Ceci, pour être conforme non seulement aux règles et procédures internes mais aussi et surtout aux lois et règlementation du pays.

Yves Makaya a rappelé aussi les actions de la Fondation Brasco parmi lesquelles le financement de l'association Le Partenaire 381 (ALP381) qui œuvre pour la préservation de l'environnement par la collecte et la transformation des déchets plastiques et bris de verre. La fondation a apporté une assistance multiforme aux personnes démunies et mené d'autres actions sociales.

Elle a eu à faire un don de matériel à la mairie de Brazzaville pour l'assainissement de la ville. Notons aussi le don de deux mille moustiquaires imprégnées à la Préfecture de Pointe-Noire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de chikungunya et le soutien au ministère de l'Environnement.

Le directeur départemental des Transports terrestres, Anatole Ngobi, a invité les conducteurs à faire le bon choix entre boire ou conduire, rappelant qu'on ne peut suivre deux lièvres à la fois. Selon lui le taux d'accidents dus à l'abus de l'alcool est très élevé. D'où, les conducteurs sont appelés à sécuriser leur vie et celle des passagers.

Des tests d'alcoolémie des conducteurs ont été organisés. Trois cas se sont révélés positifs sur la cinquantaine de chauffeurs abordés. Les règles de sécurité routière ont été rappelées à ces derniers. Rappelons que les Brasseries du Congo sont une filiale des groupes Heineken et CFAO. Elles sont installées au Congo depuis 1952.