Afrique: «Afriqu'enjeux», un jeu de société pour comprendre l'Afrique

Une idée de cadeau de Noël ? Un jeu de société de culture générale sur l'Afrique, « Afriqu'enjeux » a été créé par Paulette Mpouma, inventrice de jeux d'origine camerounaise installée aux États-Unis. Son but : mieux faire connaître les pays du continent, leur histoire et leur culture. Elle parcourt le continent pour le présenter et trouver des distributeurs.

Un plateau, un dé, des cartes. Le but du jeu : faire le tour du continent en répondant à des questions de culture générale. « Vous avez cent questions d'histoire, géographie ou culture, détaille Paulette Mpouma. Quand vous connaissez la réponse, vous pouvez avancer. Si vous ne connaissez pas, vous payez pour manque de connaissance ». Exemple. « Les fameuses églises monolithiques d'Éthiopie sont localisées dans la ville de... A. Addis-Abeba. B. Lalibela. » La bonne réponse est la B, Lalibela.

Les questions sont en anglais et en français. Pour Paulette Mpouma, son jeu vient combler un manque. « Quand on est Sénégalais, on ne connaît pas tellement l'Afrique du Sud, explique-t-elle. Quand on est Sud-Africain, on ne connaît pas l'Algérie. Il y a un très grand vide didactique, au niveau de la connaissance de l'Afrique. Les enfants veulent apprendre, mais ils veulent apprendre en s'amusant ».

Marché très cher

La première version du jeu a dix ans. Remis à jour régulièrement, il a été vendu à 6 500 exemplaires. « Le marché du jeu, c'est un marché très cher, explique Paulette Mpouma. Un jeu, on vous ne le produit pas à moins de 4 000 pièces. Ce qui fait que très peu de gens s'engagent à créer. »

Mais sur ce marché de Noël de Dakar, les clients s'arrêtent, curieux. « Ça m'intéresse d'abord parce que c'est une première, pour moi, de découvrir un jeu de société aussi bien ficelé, explique une passante. Effectivement, ici en Afrique de l'Ouest, on connaît très bien l'Afrique de l'Ouest, mais on ne connaît rien du reste ». Ce jeu pour toute la famille s'adresse à des joueurs de 6 à 104 ans.