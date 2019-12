Congo-Kinshasa: Affaire "conflits parcellaires" - Joseph Désiré Mobutu Kambale sollicite l'intervention personnelle de Félix Tshisekedi !

Dans une correspondance adressée au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le cabinet d'Avocats Balayi & Associés plaide pour l'intervention personnelle de celui-ci en vue de la récupération des parcelles sises avenues Gombe n°14 et Mueneditu n°5 appartenant à sieur Joseph Désiré Mobutu Kambale, fils du défunt Maréchal Mobutu Sese Seko, en exécution des jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de la Gombe.

Dans une autre missive adressée, cette fois-ci, au Procureur près la Cour de Cassation, ce même cabinet d'Avocats porte plainte à charge du Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat ainsi que du Coordonnateur du Comité de Transition Nationale vers la Télé Numérique non autrement identifié pour violation de domicile, bris de scellés, incitation des policiers à commettre les actes contraires à la discipline, incitation à la rébellion et à l'occupation illégale.

Replantant le décor, le cabinet d'Avocats Balayi et Associés écrit, en effet, que son client est héritier de la première catégorie de la défunte Kambale Nyavingi Léonie et investi comme liquidateur et propriétaire par les jugements sous RPNC44232 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa pour la parcelle sise avenue de la Gombe n°14 et sous RPNC 45725 pour la parcelle sise avenue Mueneditu n°5 commune de la Gombe.

Il explique aussi au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que c'est depuis 1985 que madame Kambale avait conclu des ventes sur lesdites parcelles, avec l'Etat congolais, via le département du portefeuille, ventes qui ont été publiées au journal officiel en 1986 et confirmée par le jugement sous RC 67.141 et RC 67.174 du Tribunal de Grande Instance de la Gombe qui, chacun, donnait l'ordre au conservateur des titres immobiliers de procéder à l'établissement des titres de propriété ad hoc et ordonnait de déguerpir tous ceux qui occupaient lesdites parcelles.

Pour éclairer la lanterne de Félix Tshisekedi, ce cabinet d'avocats rappelle ce qui suit : «La défunte a occupé la première parcelle jusqu'à ce qu'interviennent les pillages de 1991 et 1993. Sur demande du Feu président Mobutu, son père biologique, celle-ci a logé les troupes françaises qui étaient venues pour encadrer les ressortissants français sur le sol congolais, lors du pillage de triste mémoire.

Suite à la chute du régime Mobutu, la défunte et les autres membres de la famille ont été contraints à l'exil et les soldats français ont continué à occuper les lieux sans être inquiétés. Une fois de retour au pays après la mort de la mère, notre client a approché par des différentes correspondances, l'Ambassade de France en vue de récupérer ladite parcelle mais, sans succès.

A sa grande surprise, il apprendra que l'Ambassade de France avait, plutôt, procédé à la remise des clés de la parcelle au Ministère de l'Urbanisme et Habitat.

C'est ainsi qu'il est entré en contact avec ledit Ministère pour récupérer sa parcelle avec toutes les preuves [... ]. Tous les recours initiés à cet effet, preuves apportées et rencontres organisées avec ledit Ministère sont restés sans suite».

Les Avocats Bonaventure Mautu Boleke et Annie Balayi Kapajika, signataires de ladite correspondance, concluent que face aux difficultés qu'il rencontre dans l'exécution des jugements précités du fait des interférences des autorités politiques et militaires qu'ils ont embarquées dans l'affaire pour se couvrir et consolider la cabale montée contre lui par les membres du Ministère de l'Urbanisme et Habitat, leur client Joseph Désiré Mobutu Kambale prie le Président Tshisekedi d'intervenir personnellement pour lui permettre de récupérer ses parcelles et ce, en vertu des principes sacro-saints reconnus à l'Etat de droit qu'il ne cesse de prôner.

Aussi, le cabinet d'Avocats Balayi & Associés vient-il également de porter plainte contre le Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu et le Coordonnateur du comité de Transition Nationale vers la Télé Numérique.

Dans ce document adressé au Procureur près la Cour de Cassation, il relate les préjudices portés sur leur client en ces termes : «Déjà installé dans sa parcelle, il verra descendre sur les lieux, en toute violation de la loi, le Ministre d'Etat, Ministre d'Urbanisme et Habitat et celui de l'Information, qui après avoir interrogé l'équipe de main d'œuvre dont faisait partie M. Bakama Bantshi, ont donné l'ordre aux policiers commis à sa garde de casser les portes et aux membres du Comité de transition Nationale vers la Télé Numérique de retourner, tous les biens déguerpis dans la parcelle, sans pour autant produire le moindre document contraire. Curieusement, ils vont faire passer au journal télévisé de 20 heures sur la chaîne nationale RTNC, pour présenter Monsieur Bakama Bantshi, sujet canadien d'origine congolaise, comme étant propriétaire spoliateur de ladite parcelle en ignorant totalement notre client qui était présent dans la parcelle».

Quelle sera l'issue de cette affaire qui prend de plus en plus une connotation politique ? Wait and see.