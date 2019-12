Congo-Kinshasa: Les notables de Kwango honorent leurs frères portés à de hautes fonctions

Comme le dit un proverbe Yaka "bodi-batu" qui veut dire tout simplement « deux valent mieux qu'un ». En ces termes, les Organisations Non Gouvernementales "Débout Mosamba Développement" et Bodi-batu, dirigés respectivement par le Professeur Félicien Munday et le Bâtonnier Laurent Kalengi ont organisé dernièrement, dans la salle Ma-i-Belo dans la commune de Lemba, une réception à l'intention des élus nationaux au scrutin de 30 décembre 2018, Romain Mavudila et Tanda Mbemba, et le Vice-ministre de l'Intérieur et affaire coutumière Michel Eyrol Mvunzi Meya, tous ressortissants du secteur de Mosamba dans la province du Kwango.

Dans le mot qui leur a été adressé, les notables de ce coin ont appelé leurs représentants au Gouvernement à la prise de conscience collective en lieu et place de leurs intérêts personnels. Au nom de la communauté Kwangolaise, les vibrants hommages ont été rendus au miroir de la province respectivement, Vice-ministre et Députés nationaux. Prenant la parole, le Bâtonnier Laurent Kalengi, en bon père de famille, n'est pas allé par quatre chemins, appelant ses enfants à la prise de conscience collective en lieu et en place des intérêts personnels afin de plaider pour la cause et le bien-être de la province, aussi à l'unité et la cohésion pour booster non seulement la province mais aussi le secteur de Mosamba qui les a vus naître.

« Pensez à la jeunesse et à l'avenir de votre province », leur a-t-il lancé. De son côté, l'ancien commissaire sous la 2ème République, le notable Gilbert Vudisa n'a pas manqué de conseiller ses enfants en ces termes : «Un Député c'est le micro, la parole, le texte. Ne passez pas inaperçue votre quinquennat à l'hémicycle». Et de renchérir : "Ne souillez pas votre honneur. Travaillez pour l'intérêt de la République. Vous êtes élus pas seulement pour la province du Kwango, vous avez un mandat républicain».

A tour de rôle, les Députés nationaux Romain Mavudila et Tanda Mbemba ont remercié leur base électorale de Mosamba et de Kinshasa-Lukunga pour le choix porté en leur personne et les a appelés à demeurer vigilant pour les échéances prochaines. Dans ce même registre, Tanda Mbemba a pour sa part remercié sa base de Camp Luka, cette dernière a milité à cor et à cri pour sa libération dans les affrontements qui a lieu dans ce coin de la commune de Ngaliema, regroupant la majorité du peuple Yaka. Au demeurant, le Vice-ministre Michel Mvunzi s'est dit prêt d'accompagner toutes les initiatives qui vont dans le sens de décollage du Kwango. A noter que cette manifestation s'est clôturée sous l'ambiance de la rumba Kwangolaise.