Congo-Kinshasa: Paiement des frais académiques - Thomas Luhaka invite les étudiants et les parents à ne pas succomber aux manipulations politiciennes

A la suite de multiples interprétations de son instruction portant sur la fixation des frais académiques pour l'année 2019-2019 et des différentes marches de protestation des étudiants, Thomas Luhaka, Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, a appelé au sens de responsabilité principalement des étudiants et des parents et les invite par la même occasion à ne pas succomber à des manipulations politiciennes susceptibles de perturber la quiétude nécessaire au projet gouvernemental.

«A la suite de la publication de l'instruction académique n°022, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire est saisi de certaines interprétations de cette instruction qui sont de nature à semer des troubles dans l'esprit des étudiants et des parents», lit-on dans un communiqué officiel.

A travers cette note communicative, le Directeur de cabinet du ministre, le professeur Barthelemy Panga Djanga informe le public qu'il est de coutume à l'enseignement supérieur et universitaire que le ministre fixe un même taux des frais annuels exigibles à tous les établissements de l'ESU aussi bien publics que privés.

Cependant, sentant la tension montée dans le chef des étudiants, Thomas Luhaka explique qu'il existe également d'autres frais qualifiés de frais connexes qui sont nécessaires au fonctionnement des institutions et au paiement des différentes primes du personnel des établissements. «Les frais connexes sont, en effet, fixés après discussions au sein des établissements, entre les partenaires institutionnels composés de délégués des corps académique, scientifique, administratif technique et ouvrier ainsi que des étudiants».

Par ailleurs, le ministre de l'ESU invite les uns et les autres à ne pas succomber à des manipulations politiciennes susceptibles de perturber la quiétude nécessaire au projet gouvernemental de la relève et du redressement académique, objet de prochains états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire national.

Rappelons que le ministre de l'ESU avait dans une instruction n°21/MINESU/CAB.MIN/TLL/MNB/2019 du 15 octobre 2019, fixé les frais académiques à 164.700 FC pour les classes de recrutement et à 131.760 FC pour les classes moyennes pour l'année 2019-2020.