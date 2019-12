Congo-Kinshasa: Financement du projet hydroélectrique de "Busanga" - La société civile dénonce l'opacité du "COMAN" et demande l'implication du Chef de l'Etat

La société civile du grand Katanga, à travers les ONGs de la synergie, Observatoire Africain des Ressources Naturelles (AFREWATCH), Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains (IBGDH) et Observatoire d'Etudes et d'Appui à la Responsabilité Sociale et Environnementale (OEARSE), a organisé vendredi dernier, une conférence de presse en vue d'exprimer ses inquiétudes relatives à la gouvernance du projet hydroélectrique de "Busanga" dans la province du Lualaba.

D'après cette synergie de la société civile, les interrogations et inquiétudes portent principalement sur la transparence, la participation de l'Etat congolais, la présence d'une entreprise privée "Congo Management (COMAN)" comme représentant des intérêts de l'Etat et la contribution de ce projet au besoin énergétique de la population. Elle craint que les retombées pour la partie congolaise dans ce projet Busanga soient très minimes car, la RDC ne détient que 25% des parts alors que la partie chinoise détient à elle seule 75%.

Dans ce projet hydroélectrique de Busanga, la partie congolaise apporte notamment, le site, les infrastructures, l'eau, la licence ainsi qu'une contribution probable de 328 millions de dollars d'investissement. A ce sujet, la synergie souligne que la répartition des parts entre les sociétés, Congo Management (COMAN 15%), la Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES 7%), la Société Nationale d'Electricité (SNEL 3%) qui représentent la RD. Congo dans ce projet pose également des problèmes de transparence et d'équilibre. En effet, dans leur analyse intitulé "pas au courant, pas de courant", la société civile a fait savoir que COMAN est une société privée dont la propriété réelle s'est avérée difficile à tracer.

D'où, s'est-elle interrogée : pourquoi cette société privée détient-elle 15% des actions, soit davantage que les entreprises étatiques (GECAMINES et SNEL), qui sont pourtant mieux placées pour valablement représenter les intérêts de l'Etat Congolais ? Vue l'importance de ce projet Busanga pour le développement de la région de Kolwezi et, plus généralement, le sud du pays, la synergie recommande d'accroître la transparence au niveau des acteurs intervenant dans le projet Busanga, leurs apports, la source de financement, les retombées du projet, particulièrement la répartition de l'énergie pour les uns et/ou des revenus de sa commercialisation pour les autres.

Manque de transparence sur le financement de Busanga

Selon cette société civile du Haute Katanga, très peu d'informations sont disponibles en termes de transparence des accords signés entre l'Etat congolais et la Société chinoise SICOHYDRO notamment, au sujet du financement du projet. Ce projet, estime-t-elle, devrait coûter 660 millions de dollars. Aussi, ces ONGs AFREWATCH, OEARSE et IBGDH ont laissé entendre que selon le compte-rendu du conseil des ministres datant de mars 2011, le gouvernement de la République «avait fait état de la mise à disposition par la RD. Congo du site de Busanga pour la production de 240 MW d'électricité au Katanga afin de répondre aux besoins de productivité de quelques-uns de nos partenaires chinois».

En outre, cette synergie a expliqué que dans le deuxième compte-rendu du mois d'août 2012, le gouvernement avait reconnu «un versement de 320 millions de dollars qui représentent la participation de la partie congolaise, soit 50%, disponibilisés pour financer le développement du projet de la centrale hydroélectrique de Busanga». Par ailleurs, dit-elle, un rapport du BCPSC qui avait présenté le bilan de 5 ans de la coopération Sino-congolaise de 2013, confirme ce décaissement au profit du projet.

A en croire la société civile, ce décaissement de 328 millions de dollars en 2012 du groupement d'entreprises chinoises pour Busanga au profit de la RDC, soulève plusieurs questions notamment, en rapport avec la traçabilité dans les finances publiques ainsi que leur utilisation. «Le manque de transparence dans ce supposé décaissement de 328 millions de dollars est d'autant plus inquiétant qu'il est antérieur non seulement au projet Busanga mais aussi à la création de la société SICOHYDRO, ainsi qu'à l'acquisition même du site par SICOHYDRO dont les statuts démontrent qu'elle n'a été créée qu'en juillet 2016 », a déclaré l'un des membres de cette Synergie.

Tout compte fait, la société civile appelle le gouvernement à publier au journal officiel et sur le site du ministère de l'énergie, la convention de Joint Venture de SICOHYDRO, les statuts de création de SICOHYDRO, la convention de concession de Busanga ainsi que l'acte de constitution de COMAN Sarl, pour permettre à la population congolaise de comprendre les relations entre l'Etat, ses démembrements et l'entreprise privé représentent l'Etat dans le projet. In globo, elle demande l'implication du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi afin que l'équivoque soit levé dans ce projet de Busanga.