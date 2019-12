Madagascar: Problématiques du Grand Sud - Le Japon réaffirme son engagement

Le gouvernement Japonais entend continuer les efforts menés dans le cadre de l'amélioration de la situation dans le Grand Sud du pays.

« Le grand sud est très fragile et cette partie de la Grande Île a besoin de beaucoup de solidarité de notre part ». Ce sont là les propos d'Ichiro Ogasawara, ambassadeur du Japon à Madagascar lors d'une conférence de presse organisée à la résidence du Japon hier. Un moment durant lequel Ochiro Ogasawara a fait le bilan de son travail au cours de ces dernières années à Madagascar avant son départ définitif. Ainsi, le gouvernement Japonais entend renforcer son appui à « l'amélioration de la situation des régions Sud du pays via les organismes onusiens ». Entre autres, dans les domaines de la « lutte contre la malnutrition, l'approvisionnement en eau et enfin dans le domaine de la santé maternelle et infantile ».

Ce, afin de « répondre aux besoins de cette partie du pays ». Une nécessité qu'il faut faire selon toujours les dires d'Ochiro Ogasawara étant donné « la vulnérabilité du Grand Sud de Madagascar ». Mais surtout que « la résolution des problématiques du Grand Sud constitue l'un des axes prioritaires de l'Etat Malgache ». Par ailleurs, l'ambassadeur a également fait savoir que la coopération devrait également se manifester dans « le domaine de la formation, des opportunités de bourses et de l'éducation ». La prochaine signature d'un accord de financement pour la construction d'une école dans le Sud du pays en est un exemple.

Stable. La conférence de presse organisée à Ivandry hier a également été l'opportunité pour l'Ambassadeur sortant de donner quelques pistes de réflexion en ce qui concerne le secteur minier à Madagascar. Ochiro Ogasawara d'inviter le gouvernement malgache « à trouver le juste milieu entre la valorisation des ressources naturelles et les besoins en investissements ». Ce qui suggère « la mise en place d'un cadre juridique stable et d'un environnement politico-économique prospère à l'investissement » et enfin, « une accélération de la valorisation des ressources ». Ce dernier point devant être possible d'après toujours les dires du diplomate grâce à « la collaboration entre l'État Malgache et les investisseurs étrangers ».