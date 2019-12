Congo-Kinshasa: Saut-de-mouton - Pas d'inauguration précipitée à Kinsuka-Pompage !

Fin décembre 2019 : délai prévu pour l'inauguration du saut-de-mouton en érection à Kinsuka/Pompage dans la commune de Ngaliema. Délai communiqué au chef de l'État. Cependant, à l'allure où vont les travaux de finissage, il n'est pas impossible que l'inauguration ait lieu en 2020. On ne devra donc pas amener le président de la République à mettre à la disposition des usagers de la route un ouvrage au goût inachevé.

Les travaux de finissage du saut-de-mouton en construction à Kinsuka/Pompage vont bon train. La couche d'enrobée étant posée, le marquage au sol terminé, les garde-fous aménagés et les signaux lumineux installés, il ne reste que le bétonnage de la partie de l'avenue de l'École qui passe sous l'ouvrage en construction pour joindre les avenues Mama Yemo et de celle qui va vers les quartiers Kimbwala et Don Bosco en passant par l'usine de la Regideso/Lukunga. Sans oublier la délocalisation du marché de Pompage et l'asphaltage de l'avenue qui mène vers l'usine de la Regideso. Peut-être jusqu'à une certaine distance, si cela n'est pas prévu. Tout cela pour la beauté du site et l'embellissement des environs du saut-de-mouton.

Plusieurs fois reportées, la "fameuse" inauguration serait prévue ce mardi 24 décembre. Alors que hier lundi 23 décembre, tous les dispositifs protocolaire et sécuritaire étaient mis en place pour recevoir le président de la République qui devait procéder à cette inauguration. Et après la pose de la première pierre pour la construction du complexe industriel de traitement d'eau potable au quartier ozone, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, le chef de l'État n'a plus effectué le déplacement de Pompage. Qu'à cela ne tienne !

Comme on a habitué les Congolais à des inaugurations d'ouvrages publics dont les travaux ne sont pas complètement terminés, on craint que cela soit de même pour le saut-de-mouton de Pompage. Pour cela, le directeur général Benjamin Wenga Basubi de l'Office des voiries et drainage (OVD), entreprise congolaise qui supervise les travaux, est donc interpellé pour ne pas amener le vice-Premier ministre des Infrastructures, Travaux publics et de la Reconstruction (ITPR), Willy Ngoopos, à inviter le chef de l'État à inaugurer un ouvrage dont les travaux sont inachevés. Une occasion pour signaler que les travaux de finissage du saut-de-mouton avancent à pas de tortue. Espérons que cela n'est pas lié au manque de moyens financiers mais que c'est par souci de mieux faire !

Il ne faudrait donc pas plaire au président de la République afin de respecter le nouveau délai fixé à fin décembre pour procéder à l'inauguration de cet ouvrage. Lequel constituerait un cadeau de fin d'année aux Kinois.

Sauts-de-mouton, sources d'embouteillages

En outre, la construction des sauts-de-mouton, à en croire son initiateur, devra, en principe, permettre de parer à l'épineux problème d'embouteillages causés, dans la plupart de cas, par l'important charroi automobile en circulation à Kinshasa. Sur le terrain, l'exploitation des sauts-de mouton suscite des inquiétudes car, selon des observateurs qui ont vécu dans des pays où ces ouvrages sont mis en service, ils vont créer plus de bouchons que d'habitude. Pour eux, le gouvernement devrait pourtant procéder à construire des routes secondaires et aménager celles qui existent pour prétendre atténuer l'ampleur d'embouteillages à Kinshasa.

À noter que les bouchons sont aussi créés par les automobilistes, eux-mêmes, ne respectant pas le code de la route et n'usant surtout pas de courtoisie routière. La situation se complique davantage aux heures de pointe à cause de ces conducteurs non respectueux du code de la route.

Si, ailleurs, dans la capitale congolaise, précisément dans la partie Est de Kinshasa, automobilistes et piétons sont déjà habitués à des bouchons monstres, la population de la partie Ouest, particulièrement celle empruntant le boulevard du 30 juin jusqu'à Kintambo/Magasins en passant par l'avenue Colonel Mondjiba vit, enfin, son calvaire. Au niveau du rond-point SOCIMAT, à la suite du prolongement du hangar au sein duquel se déroulent les travaux de construction du saut-de-mouton, les deux bandes de la chaussée ont été sensiblement rétrécies. Situation qui, depuis quelques jours, crée des embouteillages qui entraînent l'immobilisation des véhicules pendant de longues heures. Ce qui amène les passagers des taxis ou taxis-bus d'abandonner ceux-ci et de continuer à pieds. Le soir, les arrêts de bus sont bondés du monde, attendant un hypothétique moyen de transport. Cela oblige aussi plusieurs personnes d'emprunter la "ligne 11", expression kinoise qui renvoie à la marche forcée. Des automobilistes, ne sachant pas bougé, arrivent même à connaître des pannes sèches.

Ajouter à cela l'incivisme des éléments de la Police de la circulation routière qui, parfois pour des infractions imaginaires, font arrêter les véhicules même en pleine chaussée pour se faire graisser les pattes. Ces policiers condamnent, par ailleurs, l'indiscipline des conducteurs. « C'est le comportement des chauffeurs qui est à la base de ces embouteillages. Ils veulent à tout prix faire des dépassements et se permettent surtout de prendre le sens unique parce qu'ils sont pressés. Et cela crée des embouteillages », a laissé entendre l'un d'eux. Qui a ajouté que« s'ils respectaient le code de la route, il n'y aurait pas d'embouteillage. Ils iraient lentement sans problèmes ».

Long de quelque 200 m et large de 7 m, le saut-de-mouton de Pompage comporte deux sens. Outre son rôle de permettre la fluidité de circulation, il embellit et modernise quand même le milieu où il est érigé. Seulement, on ne cessera de dire que l'on doit aussi songer à moderniser l'avenue qui mène vers Don Bosco en passant par l'usine de la Regideso/Lukunga. À en croire les ingénieurs concepteurs de cet ouvrage, celui-ci a une durée de vie de 100 ans.