Cote d'Ivoire: Agboville-Elévi-arbre de noël - L'ONG Amis des veuves et orphelins 'Amvo' gâte plus de 200 enfants

Le samedi 21 décembre 2019 L'Ong Amis des veuves et orphelins 'AMVO' a organisé un arbre de Noël à l'honneur des enfants d'Elévi, village situé à 11 km d'Azaguié dans le département d'Agboville.

Au cours de cette cérémonie tenue à l'Epp2 d'Elevi, Mme Viot Bétis Natalie, présidente de AMVO a remis des Chaussures, jouets, habits à 200 enfants .

Pour elle, cet arbre de Noël organisé à Elévi répond au souci de sa structure de « donner le sourire aux enfants les plus démunis, aux orphelins qui, en d'autres occasions, n'auraient pas eu la joie de goûter à la magie de Noël (... ) Nous voulons par ces modestes dons et cadeaux donner à cette frange de la population l'espoir en un avenir meilleur. Et par la même occasion leur faire comprendre que le bonheur n'est pas réservé qu'aux enfants de parents aisés ou riches mais que le bonheur est à la portée de tous ».

Elle a ajouté : « nous ne pouvons pas effacer complètement leur souffrance, combler totalement leurs soucis, leur manque mais nous espérons faire luire une lueur d'espoir dans leurs cœurs et leur dire qu'à côté d'eux et avec eux, il y a des personnes qui les comprennent et les aiment. ».

Il faut noter qu'un concours de danse a été organisé. Il y a eu également l'élection 'Miss Noël 2019' qui a vu le sacre de Mlle Princelia Orélia Zaouli Lou face aux 13 autres prétendantes . A la fin, un repas fraternel a été servi à tous les enfants présents à la cérémonie.