Cote d'Ivoire: Lutte contre l'immigration clandestine - L'Unesco forme des artistes

Du lundi 16 au mercredi 18 décembre 2019, l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a organisé un atelier de formation des artistes-chanteurs sur les risques migratoires dans un hôtel de Grand Bassam.

Cette formation a été initiée dans le cadre du projet d'immigration de l'Unesco dénommé "Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et à la communication". Ils sont au nombre de 15 artistes- chanteurs et slameurs ayant bénéficié de cette formation qui vise à lutter contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains.

« La phase 2 de ce projet a consisté à former des artistes, slameurs, chanteurs et rappeurs ivoiriens sur les risques migratoires et suite à cela produire un chant pour véhiculer le message sur le phénomène de la migration », a dit Boni Djambra Claver, assistant communication du projet migration en Côte d'Ivoire.

« Certes, la migration est une réalité mais n'est pas un problème lorsqu'elle est régulière », précise Guittey Laurent, formateur et représentant de l'Organisation Internationale de la Migration (OIM) en Côte d'Ivoire.

Au cours de ces deux jours de formation, les artistes ont été formés sur les dangers de la migration. Au sortir de cette formation, ces artistes devront produire des chants collectivement sur des thématiques liées à la migration afin d'améliorer la sensibilisation sur la migration irrégulière et favoriser l'accès aux informations.