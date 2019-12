Congo-Kinshasa: Best of the best class 2019 - Abdallah Jeysix sort vainqueur

La grande compétition musicale Best of the Best class 2019 organisée par la société de télécommunication "Vodacom Congo" a fermé ses rideaux, samedi dernier, au Cercle hippique de Kinshasa. Après multiples challenges qui ont duré 4 semaines, c'est au final Abdallah Jeysix qui a gagné cette saga Vodacom BOB.

De douze candidats en lice, un seul a franchi le Rubicon, en rejoignant le célèbre label "Bomaye Musik", en obtenant 27 points sur 30 possibles ainsi que le vote de plusieurs fans. Jeune chanteur originaire de la province du Maniema, avec un talent prépondérant d'animateur, Abdallah a, en outre, su, tant bien que mal, conquérir le choix des membres du jury composé d'Ethel Ngombe, Mbilia Bel et Général Philo, numéro Un du label Bomaye Musik.

Il sied de noter qu'Abdallah Jeysix a touché un chèque de 20.000 USD. Avec ce sacre, Jaysix interprète la chanson « Pesa Makambo » et intègre ainsi ce label auquel fait partie le rappeur international Youssoupha ainsi que l'artiste congolais Gaz Mawete, gagnant de BOB 2018.

Le douze de BOB 2019

L'un des grands shows de téléréalité de l'Afrique centrale, Best of the Best, a connu en présélection 17 candidats qui ont presté devant le grand jury et un public restreint, avant que 12 d'entre eux soient officiellement sélectionnés, pour se disputer le titre de gagnant. Ci-dessous, la liste de candidats selon leurs numéros d'attribution :

N°1 Abdallah Amisi (Maniema)

N°2 Alain Kambale (Grand Kivu)

N°3 Bebs Makuta (Kinshasa)

N.4 Franck & Francky Tshilumbu (Grand Kasai)

N.5 Gally Garvey (Kinshasa)

N.6 Generose Aliama (Kinshasa)

N.7 Grâce Busamba (Grand Katanga)

N.8 Grâce Mombenga (Grand Equateur)

N.9 Jules Liyolo (Kongo central)

N.10 Lucrèce Borgia Kiala (Grand Bandundu)

N.11 P James PANU (Kinshasa)

N.12 Stone KOMO (Kinshasa)

Focus

C'est depuis 2010 que Vodacom Congo a créé cette plateforme musicale pour permettre aux jeunes Congolais de réaliser leurs rêves à travers un programme de téléréalité et show dénommé au départ « Vodacom Super Star » et devenu après, « Vodacom Best of the Best ». Ce programme d'expression artistique permet aux jeunes artistes congolais de ressortir leur talent, tout en étant soumis à des critères artistiques au fil de différentes étapes dans le but de leur assurer un meilleur avenir.

Plusieurs jeunes talents sont sélectionnés dans plusieurs provinces en RDC, pour se disputer la place du gagnant et bénéficier d'un prix de 75 000 $ dont 20 000 $ en cash et 55 000 $ pour la production de l'album assorti d'un contrat de production avec la prestigieuse maison de production de Bomaye Musik.

Par ce truchement, plusieurs jeunes ont pu réaliser leurs rêves grâce à Vodacom Congo. Dans la foulée, Innocent Balume, surnommé Innoss'B, le tout premier gagnant de Vodacom Superstar en 2010, aujourd'hui l'icône de l'Afrobeat avec des tubes comme « Yo pe » ; lequel fait son bon chemin dans la discographie congolaise, mais aussi africaine. Aussi, Gaz Mawete, l'homme de « Olingi nini » et gagnant de la dernière édition Vodacom Best of the Best, a vu son rêve être réalisé et dans quelques jours.