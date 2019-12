Cote d'Ivoire: Etablissement de passeports ivoiriens - Snedai remet 10 véhicules à la police et renforce la dématérialisation

Le lundi 23 décembre 2019, en réceptionnant à son cabinet à Abidjan-Plateau, 10 véhicules de types 4×4 qu'offrait le groupe Snedai à la Police nationale, le Général Diomandé Vagondo, ministre de sécurité et de la protection civile, a déclaré que son objectif est de créer une symbiose entre les forces de police et la population.

«La première fois que j'ai pris la parole dans le cadre de mon adresse à mes collaborateurs, en ma qualité de ministre de la sécurité et de la protection sociale, j'ai dit la volonté, mon obsession de voir la police faire un avec la population. Je n'ai cessé de marteler partout où je suis passé, que ma vision c'est de renforcer la confiance et la complicité entre la police et toutes les composantes de notre société», a dit le ministre Diomandé Vagondo, après avoir reçu les clefs des 10 véhicules des mains de Adama Bictogo, Pdg du groupe Snedaï.

Pour lui, la police, pour réussir sa mission de sécurisation et de protection, est condamnée à avoir le soutien de sa population, des élus, des hommes d'affaires, des collectivités territoriales et des entreprises. Il a alors exprimé sa reconnaissance à Adama Bictogo, présent à la cérémonie, pour le don. Un don qui, selon le ministre Vagondo, est la matérialisation de l'adhésion du groupe Snedaï à sa vision.

«Le groupe Snedaï vient de nous montrer qu'il reste une entreprise citoyenne dirigée par un homme d'affaires, un patriote, un homme qui a compris que la sécurité est une affaire de tous et de chacun, bref, un partenaire investi entièrement dans le développement de son pays et dans le bien-être de ses compatriotes», a ajouté le ministre de la Sécurité et de la protection civile à l'endroit du Pdg du groupe donateur et de ses collaborateurs.

Abissé Jocelyn Directeur de cabinet du groupe, a indiqué que ce don consacre la bonne collaboration entre sa structure et le gouvernement ivoirien. Pour lui, la cérémonie de remise de véhicules à la Police nationale est d'une importance particulière, en ce sens qu'elle intervient, selon lui, dans l'élan de partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, qui a, dit-il, accepté de faire confiance à une entreprise ivoirienne créée et dirigée par un ivoirien, en la personne d'Adama Bictogo.

«La cérémonie qui nous réunit ce jour vise à accroître la mobilité des agents du ministère de la sécurité et de la protection civile. Ce n'est que le reflet de notre groupe et notre contribution à l'émergence de l'ivoirien nouveau si chère au Président de la République Alassane Ouattara», a expliqué le Directeur général du groupe Snedaï. Il a annoncé l'ouverture d'un bureau à Angré Djibi, ainsi que le lancement en février 2020, de la plateforme numérique MonPasseport.ci, qui permettra de rapprocher les usagers des services d'établissements des passeports. L'année 2019 a été également une année positive avec la certification à la norme ISO obtenue par l'entreprise.