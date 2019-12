Cote d'Ivoire: 4 ème édition du concours "challenge esthétique" - Gnandé lydie et kouadio affoué jeannette vainqueur

Le mercredi 18 décembre 2019, la finale de la 4ème édition du concours "Challenge esthétique" s'est tenue dans un hôtel d'Abidjan-Plateau en présence du président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire (Cnmci), Bamba Kassoum.

La finale de cette édition 4 du concours Challenge esthétique a été remportée par le duo de Yamoussoukro (N°5), Gnandé Lydie (coiffeuse) et Kouadio Affoué Jeannette (maquilleuse) avec 1555 points. Elles sont suivies à la 2ème place par la coiffeuse Guehi Fleur Sabine et la maquilleuse Ama Joceline d'Abidjan-Sud (N°4) avec 1513 points.

Le duo de Korhogo (Boro Rebecca, maquilleuse et Ouattara Yiré Maïmona, coiffeuse) est classé 3ème avec 1505 points. Ces candidates se sont affrontées à travers la réalisation de "Coiffure et maquillage de jour" (10 minutes) et "Coiffure et maquillage de soirée" (20 minutes). Le premier repart avec un institut de beauté tout équipé d'une valeur de 2 millions de franc.

Quant au 2ème, il repart avec du matériel de coiffure d'une valeur de 500 mille franc. Et le 3ème a obtenu des matériels et produits cosmétiques évalués à 300 mille franc. En plus de ces lots, les duos ont obtenu des diplômes de participation et divers dons de la part des partenaires. Elles étaient 12 candidates en provenance des villes de Korhogo, Daoukro, Abidjan (Sud et Nord), Yamoussoukro et Alépé à concourir.

Ce concours initié par Biégny Victoire, présidente du Comité national pour la promotion des activités des professions d'esthétique de Côte d'Ivoire (Conapapeci) vise à valoriser le métier de l'esthétique et détecter les talents cachés. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs artistes dont la diva Aïcha Koné et Pat Sexy.