Congo-Kinshasa: "Engager une guerre contre le Rwanda" - Katumbi et Bemba rappellent Muzito à l'ordre

Les propos tenus par Adolphe Muzito, Premier ministre honoraire congolais et Coordonnateur de la plateforme Lamuka, ont été très mal appréciés par ses collègues de l'Opposition congolaise.

Cette phrase, "Engager une guerre contre le Rwanda et l'annexer à la RDC", prononcée hier lundi 23 décembre 2019 devant les médias, lui a valu un rappel à l'ordre par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, respectivement membres du présidium de Lamuka.

«Tout en se désolidarisant énergiquement de ces propos on ne peut plus gravissimes, nous tenons à rappeler qu'au regard du droit constitutionnel et des accords bilatéraux avec ce pays voisin, une telle démarche ne peut en aucun cas recevoir l'approbation des forces vives locales, ni de la communauté internationale», ont-ils-indiqué.

Dans ce communique, les deux hommes rappellent à leur ami et collègue Muzito le respect les prescrits internationaux. « Aussi, nous rappelons au coordonnateur de la plateforme LAMUKA que le combat dans lequel nous sommes engagés consacre le respect des lois nationales et prescrits internationaux, de telle sorte qu'aucunement et quelle qu'en serait la raison nous serions portés à enfreindre ces lois», fixent Bemba et Katumbi, tout en demandant à ce dernier de revenir sur ces propos : «Au demeurant, LAMUKA lutte pour l'érection d'un État de droit fort pacifié, inclusif et prospère. Toute autre considération de nature à s'écarter de cet idéal ne saurait recueillir notre soutien. Nous invitons donc le camarade Muzito, le coordonnateur de Lamuka à revenir sur ces propos de manière à ne pas compromettre l'idéal que nous défendons ensemble pour le bien de nos populations ».