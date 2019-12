Madagascar: Musique - El Melo un artiste prometteur

El Melo, un artiste en herbe, lance un message poignant dans une musique festive.

Il y a deux semaines, El Melo a sorti un single intitulé « Mboty ». Ce morceau raconte la beauté de la femme malgache qui n'a rien à envier aux autres » explique son manager Joe Clauddio Rezakanany. Effectivement, « Mboty » reflète cette jeune femme malgache, gentille et affable. Une jeune femme responsable capable de donner tout son amour à son homme. « Mbôty » est cette femme humble et compréhensive. Sous un autre angle, l'artiste lance un message féministe. Le jeune chanteur a démontré l'originalité de son inspiration.

El Melo, avec sa voix et sa sonorité atypique, fait voyager l'auditeur dans son univers musical. Du Salegy, jusqu'à l'Afrobeat, en passant par le Zook Love, il a en lui le syncrétisme musicale. El Melo est artiste à suivre de près. « Il possède toutes les qualités pour pouvoir un jour, percer et briller sur la scène musicale Malgache ». Cette fin d'année, l'agenda du jeune homme est chargé. Après son showcase à la boite Noire et au Taxi-Be d'Antsiranana, il mettra le cap sur Nosy-Be. Actuellement, l'auteur de « Mboty » essaie de gagner le cœur des jeunes tananariviens. Il sait que le chemin est encore long, mais avec la persévérance, son rêve de star pourra se réaliser.

Né pour chanter. De son vrai nom Elias Ralaimena, EL Melo est un artiste originaire d'Antsalaka-Anivorano-Avaratra, une commune semi-rurale à 75 km d'Antsiranana. C'est dans ce village, pépinière d'artistes, que ce jeune homme trouve sa muse. Entre Vakodrazana Antakarana et la musique moderne, El Melo a trouvé son style. Ainsi, il a commencé sa carrière musicale vers 2010 dans un groupe de cabaret nommé » Les Melomanes » dont il était le leader. Ensuite, il adhère dans un autre groupe appelé » Léopard « . Après avoir acquis des expériences, il décide de voler de ses propres ailes en 2016 et sort son premier single « Fou de toi ». Dès lors , le jeune homme voit sa popularité dans la partie septentrionale de la Grande Ile. Après ce succès, il continue à produire « Magniliky » « Collé » et « Machiro ». « Ces titres lui ont permis d'augmenter sa notoriété en atteignant davantage de fans » a précisé son manager. El Melo entre en studio au mois de janvier pour réaliser un mini-album. « Il a des singles en cours et quelques projets de collaboration avec d'autres artistes, et un nouveau clip Jaly», a-t-il souligné.

A part la musique, El Melo est le créateur de la marque « Gasy Mivoatra » qui commence à connaitre un succès auprès des jeunes amoureux du « street-wear ».