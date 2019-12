Congo-Kinshasa: Binza-Ozone - Félix Tshisekedi lance les travaux de construction du complexe de traitement d'eau

L'eau c'est la vie, dit-on. Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, toujours dans sa vision de rendre le social des congolais viable, a procédé, ce lundi 23 décembre 2019, à la pose de la première pierre pour la construction d'un complexe industriel de traitement d'eau potable à Binza-Ozone dans la commune de Ngaliema. Laquelle infrastructure coûtera près de 59.415.799,96 USD, au total.

Ce complexe industriel, qui va capter l'eau brute sur le fleuve Congo, aura une capacité de production estimée à plus de 3×120.000 m3.

Le maître d'ouvrage de cet œuvre social est la Regideso SA. Le contrôle va être assuré par l'entreprise chinoise IGIP-ANTEA-VSI-Afrique. Et, WIETEC/Chine, une autre entreprise de la Chine, va exécuter les travaux qui prendront 23 mois.

Pour sa part, le Directeur général de la Regideso, Clément Mubiayi, a, dans son allocution, rendu grâce à Dieu et remercié le Chef de l'Etat pour son implication en vue de la réalisation rapide de ce projet qui aura, certainement, un impact positif dans le chef de la population. Il a souligné qu'il s'agit d'une promesse faite par le Chef de l'Etat, face à la pénurie de desserte d'eau potable dans la partie Ouest de Kinshasa, lors de son investiture.

Clément Mubiayi a indiqué que ce complexe comportera plusieurs installations en vue de favoriser la desserte non pas seulement en eau mais en eau potable. «Une usine de traitement d'eau potable qui comprendra une tour d'arrivée et de répartition d'eau qui sera construite, en une fois, pour la capacité totale. Deuxièmement, les installations de la chaîne de traitement pour la première phase de 110 000 mm3 par jour comprenant les procurateurs, les filtres à sable, les réservoirs d'eau traitée, etc. », a expliqué le DG, avant d'ajouter que cette usine comprendra aussi une station de pompage d'eau traitée, le bâtiment de stockage des produits chimiques et dosage de ces produits. «L'eau sera prélevée dans le fleuve Congo à une distance de 75m de hauteur où sera érigée une station de pompage d'eau brute et cette eau sera amenée à l'usine de traitement par une conduite de 805m de diamètre et longue de 3km, en passant par le Camp Colonel Tshatshi », a précisé Clément Mubiayi.

Dans la foulée, le Ministre d'Etat en charge des ressources Hydrauliques et électricité, Eustache Muhanzi a laissé comprendre qu'Il n'y aura aucune interruption en fourniture d'eau potable cette semaine à Kinshasa, comme a été relayé dans certains médias et réseaux sociaux, par l'intersyndicale de la Regideso. «Le Gouvernement suit de près la situation et réitère sa volonté de soutenir la Regideso, dans sa mission vitale qui est celle de donner de l'eau potable à la population, car, l'eau c'est la vie, dit-on. Il n'y a donc pas lieu de paniquer inutilement. Les intrants en potabilisation seront achetés et l'eau continuera à couler à flot dans nos robinets», a dit le ministre Muhanzi.