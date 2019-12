Madagascar: Pôle Anti-Corruption - LP pour le sénateur Berthin Randriamiahaingo

Berthin Randriamihaingo retrouve son siège au Sénat.

Le PAC a remis en liberté le sénateur HVM d'Atsimondrano, qui a déjà passé 7 mois en prison.

Le sénateur d'Atsimondrano Berthin Randriamihaingo a obtenu vendredi dernier une liberté provisoire (LP) auprès du Pôle Anti-Corruption (PAC). Ayant passé 7 mois à la prison d'Antanimora, l'ancien élu du HVM était accusé de favoritisme, d'abus de fonction et de détournement de deniers publics. Le montant de la somme détournée s'élève à plus de 618 millions d'ariary. Le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) a mené ses investigations sur cette affaire.

Ayant bouclé ses enquêtes, le BIANCO a transmis le dossier au Pôle Anti-Corruption qui a jugé l'affaire vendredi dernier. Cinq autres personnes ont comparu aux 67 ha, dont une ancienne comptable et un ancien secrétaire général du ministère de la Santé Publique. En ce qui concerne le sénateur Berthin Randriamihaingo, il aurait utilisé son influence politique pour obtenir un marché relatif à l'achat de pièces de rechange des réfrigérateurs, un projet financé par GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization).

Retour à Anosikely. Normalement, Berthin Randrimihaingo devrait retrouver son fauteuil de sénateur à Anosikely. Il ne pourrait être destitué du Sénat qu'après une éventuelle condamnation définitive. A rappeler que le Sénat a récemment mis en place une « commission spéciale chargée de l'examen de levée de l'immunité parlementaire ». Le sénateur HVM Riana Andriamandavy VII a été élu par ses pairs pour présider cette commission.

Une partie de l'opinion publique estime que la mise en place de cette nouvelle commission a un lien avec l'affaire du sénateur Berthin Randriamihaingo, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale où les députés ont créé une commission chargée de « l'examen des demandes de suspension, de la détention, des mesures préventives et restrictives de liberté ou de la poursuite d'un député ». Tsimbazaza veut venir à la rescousse des deux députés qui croupissent jusqu'à présent en prison, Hasimpirenena Rasolomampionona et Ludovic Adrien Raveloson, dit « Leva », respectivement élus à Fandriana et à Mahabo.