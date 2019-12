Togo: Des journalistes togolais engagés à faire bouger le 228 à travers le projet « Bouge avec le 228 »

Les journalistes togolais ne veulent aucunement rester en marge des efforts pour la promotion de la consommation des produits locaux. En témoignent des initiatives prises ici et là par les hommes de médias pour accompagner au mieux la nouvelle dynamique insufflée par le gouvernement togolais au travers du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique et le ministère en charge du Commerce et de la promotion de la consommation locale. Dernière de ces initiatives, c'est le projet Bouge avec le 228 (B228) lancé ce Lundi 23 Décembre 2019 par un groupe de médias en lignes, à Lomé. Ce fut en présence du ministre de l'Agriculture et de la Production animale et halieutique, Noël Koutéra Bataka, qui a présidé la cérémonie, et du président de la section togolaise de l'Union internationale de la presse francophone (UPF-Togo), Loïc Lawson.

« Il va de soi que l'avenir de l'agriculture togolaise réside dans le monde entrepreneurial agricole. Mais après l'échec de la campagne "Consommer produits togolais" des années 1980 et la réticence de la majeure partie des Togolais à se tourner définitivement vers les produits locaux et les apprécier à leur juste valeur, nous trouvons nécessaire que les hommes et femmes des médias que nous sommes, ne peuvent pas rester en marge de cette lutte pour la consommation des produits togolais. Mieux, nous devons créer le débat, le nourrir et même initier des projets pour aider nos frères et sœurs les entrepreneurs agricoles à réussir ce pari ô combien élogieux », ainsi s'exprimait le Coordonnateur de la plateforme B228 et directeur du site d'informations Global Actu, Kofi Telli.

Présidant la cérémonie, le ministre Bataka a reconnu que « Bouge avec le 228 vient à point nommé car il se veut un canal de communication aux entrepreneurs togolais. Il donne également l'opportunité aux professionnels des médias de disposer d'une flexibilité sur les productions locaux liées à l'agriculture ». Saluant l'initiative, il a promis ne ménager aucun effort pour soutenir les initiateurs.

Tout porte à croire qu'il répondait au président de l'UPF Togo qui avant lui, lançait un appel aux bonnes volontés à la soutenir.

Plateforme des médias partenaires du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, B228 compte amener les Togolais à consommer les produits locaux. Ces médias, parmi lesquels figure votre journal en ligne Telegramme228, entendent encourager et aider les entrepreneurs togolais à aller de l'avant. Bouge avec le 228 » entend donner de la visibilité aux produits des entrepreneurs togolais et inciter les populations à la véritable consommation de leurs produits. Ce qui va créer davantage de la richesse et réduire la pauvreté au Togo.

Aussi, le B228 se propose être un creuset de véritable opportunité pour les entrepreneurs et d'autres acteurs engagés dans la production et la consommation des produits locaux. Elle s'engage à former les entrepreneurs sur les techniques de communication ; rendre visible, accessible et à vanter les bienfaits des produits togolais ; trouver, avec les entrepreneurs et d'autres acteurs, les créneaux pour placer les produits sur des marchés étrangers ; passer par les technologies de l'information et de la communication pour informer le citoyen quel que soit le matériel qu'il utilise pour s'informer.

Aussi, compte-t-elle assurer une dynamique transition numérique pour les entrepreneurs ; organiser des activités culturelles ou récréatives de consommation des produits locaux (déjeuner de presse, tourisme de presse) pour la presse et des excursions de consommation autours des sites touristiques... . pour le public et innover et encourager l'innovation des activités de consommation des produits locaux.

Prochain rendez-vous de cette plateforme, ce sera sur le site du Camp du futur à l'ENI d'Adéta (dans la préfecture de Kpélé) où les membres seront en excursion le 28 décembre prochain, et à la rencontre des entrepreneurs agricoles qui seraient en fin de formation sur les lieux.