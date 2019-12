Madagascar: Groupe Midi Madagasikara - Les enfants en fête à Ankorondrano Est

Le Groupe Midi Madagasikara, à travers ses trois représentants, souhaitent à tous, et spécialement aux habitants d'Ankorondrano, de passer de très joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. (crédit photo : Yvon Ram).

Hier, le 23 décembre 2019, les représentants du Groupe Midi Madagasikara et le Rotary Club Millau ont fêté Noël avec les habitants d'Ankorondrano Est. Au programme : distribution de cadeaux, danses, repas de famille et partage.

Hier, lors d'une cérémonie à Ankorondrano Est, le Directeur Général de Midi Madagasikara, Jeremy Rabesahala, a déclaré d'emblée : « Zanak'Ankorondrano daholo isika ireo ! », « Nous sommes tous les enfants d'Ankorondrano » en français. Comme tous les ans, le Groupe Midi Madagasikara célèbre Noël avec son quartier ; sa grande famille. Et qui dit fête dit cadeaux, ils ne l'ont pas oublié. C'est ainsi qu'avec les bras chargés de cadeaux, Jeremy Rabesahala, Johan Rakotoarivelo et Julian Rakotoarivelo du Groupe Midi Madagasikara, avec la participation du Rotary Club Millau, ont ravi les 64 enfants présents. Pour cette année 2019, la hotte de ces pères Noël en avance a été chargée de jouets, vêtements, friandises, biscuits ainsi que d'un repas chaud qu'ils ont eux-mêmes servis à toutes les personnes présentes dans la salle.

Joie et bonne humeur. Voilà comment on pourrait définir l'émotion affichée sur les visages de chaque enfant présent lors de cette cérémonie. On a même pu apercevoir une petite fille danser avec sa nouvelle poupée durant toute la durée de l'événement. C'est aussi cela la magie de Noël, le pouvoir du partage et de l'amour. En tout cas, la joie et la fougue de cette petite avaient l'air d'avoir ravi les musiciens du groupe Gasy Mihanta, qui assurait l'animation de cette belle journée. Et puisque c'était une fête, les trois représentants du Groupe Midi Madagasikara n'ont pas pu s'empêcher de danser eux aussi avec l'ensemble de la salle sur une chanson de Noël malgache. Tout ceci s'est fait dans la bonne humeur et le sourire aux lèvres.

Repas de Noël. Pour parfaire cette belle journée, un repas de Noël a été servi. Au menu, volaille et petits pois ; un mets qui a fait l'unanimité. Cette journée achevée, il faudra attendre la fête de l'indépendance 2020 pour que la grande famille se réunisse à nouveau. Toutefois, le Groupe Midi Madagasikara et le Rotary Club International de Millau n'oublient pas pour autant les enfants, puisque ces derniers mangent au sein du « fokontany » toute la semaine. Tous les ans, le Rotary Club International de Millau met en vente des ananas, dont les recettes sont reversées aux enfants malnutris d'Ankorondrano pour leur venir en aide, et étoffer les apports en protéine de leur alimentation.