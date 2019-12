Madagascar: Eau et électricité - Des mesures spéciales prises par la Jirama pour cette fin d'année

La Jirama a pris des mesures pour que la population passe les fêtes de fin d'année sans délestage ni pénurie d'eau.

« La Jirama prend toutes les dispositions afin d'éviter les problèmes liés à l'approvisionnement en électricité et en eau, en ces festivités de Noël et du Nouvel An », ont déclaré les responsables de communication de la Jirama, hier.

« Pour l'électricité à Antananarivo, les éclairages publics sont primordiaux pour illuminer les voies publiques et les ruelles, mais surtout pour assurer la sécurité des usagers. Sur le côté technique, l'équipe de dépannage sera renforcée.

D'habitude, il y a six équipes de huit personnes. En cette période festive, dix équipes de huit personnes seront mobilisées durant Noël, et vingt au Nouvel An.

Pour l'approvisionnement en eau, des mesures ont été prises pour assurer le bon fonctionnement des quatre stations de traitement d'eau, qui alimentent Antananarivo et ses environs, à savoir Mandroseza, Ankadivoribe, Faralaza et Sabotsy Namehana. La Jirama a effectué le remplacement et le renforcement des accessoires défaillants dans ces stations », ont-ils poursuivi.

Les outils de travail mis à la disposition des équipes de dépannage seront également renforcés. Elles auront droit notamment à des voitures pour qu'il n'y ait aucun retard d'intervention, d'après les explications.

En ce qui concerne les autres régions, dix-huit groupes électrogènes sont acheminés vers les centres critiques, pour booster la production d'électricité.

Deux groupes de chaque à Ambilobe, Nosy-Be, Morombe, Ambovombe ; et un de chaque à Ambato-Boeny, Maintirano, Port-Bergé, Mananjary, Bezaha, Sakaraha, Betroka, Vavatenina, Soalala et Antsalova. Selon la Jirama, le stockage de carburant est également assuré pour le fonctionnement de ces générateurs.