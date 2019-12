Congo-Kinshasa: Joyeux Noël !

Bonne et joyeuse fête de Noël à tous les lecteurs et annonceurs du Journal Le Potentiel ainsi qu'à tous leurs enfants. La Noël n'est pas seulement réservée aux enfants mais à tout homme à qui la naissance de l'Enfant Jésus apporte la paix au cœur. Car Celui-ci est le Prince de la paix, source de la joie.

Le Potentiel

Il faudrait que cette paix soit vécue dans tous les secteurs de la vie du Congolais. Au-delà du crépitement d'armes dans la partie Est du pays, le Congolais a besoin de la paix sociale, gage de tout développement. En effet, le peuple de la RDC espère que la Noël va apporter cette paix sociale, attendue par tous en ce moment précis de l'histoire de notre pays.

Toutefois la RDC et son peuple ont besoin de paix pour reconstruire le pays détruit depuis plusieurs décennies. Raison pour laquelle nous devons tous le devoir d'aider les autorités congolaises à surmonter les défis.

Il faut relever le fait que la paix sociale va de pair avec le développement, comme pour paraphraser le Pape Paul VI. Qui a reconnu et démontré que le développement tant humain que du pays ne peut être amorcé sans la paix sociale et du cœur. Laquelle n'est possible que, d'abord, par la satisfaction des besoins primaires.

La plupart de nouveaux dirigeants du pays, ose-t-on croire, sont des croyants et pratiquants, dont de nombreux chrétiens. On ose également espérer, surtout pour ces derniers, qu'ils ont le même entendement pour la Noël et ce que cette fête apporte aux enfants de Dieu. Il est vrai que les défis à relever sont immenses, ayant trouvé le peuple dans la misère et espère vivre dignement dans leur propre pays.

Ils ont habitué les Congolais aux slogans. En 2020, Le peuple espère que cela ne demeurera pas un slogan vain. Car, en une année d'alternance démocratique et pacifique du pouvoir, ce peuple continue à broyer du noir. La paix et le pain étant encore un rêve. Joyeux Noël, bien que "la fête" se passe dans la méditation.