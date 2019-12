Algérie: Développement Humain - l'Algérie 1ère au Maghreb, 3ème en Afrique

Alger — L'Algérie a été classée 1er pays maghrébin et 3ème pays africain ayant un Indice de développement humain (IDH) "élevé", selon le dernier rapport annuel du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) sur le classement mondial des pays, selon cet indice.Au niveau maghrébin, l'Algérie, classée à la 82ème place à l'échelle mondiale, a ainsi devancé la Tunisie (91ème place mondiale), la Libye (110ème), le Maroc (121ème avec un IDH "moyen" de 0,676 et la Mauritanie (161ème place mondiale), selon la 26ème édition du rapport intitulé "Au-delà des revenus, des moyennes et du temps présent : les inégalités de développement humain au XXIe siècle".En Afrique, l'Algérie a été classée derrière les Seychelles (62ème rang mondial avec un IDH "très élevé" et l'ile Maurice (66ème rang mondial).

Selon les données contenues dans ce rapport, publié sur le site Web du PNUD, 10% de la population africaine monopolise 30% à 35% des revenus du continent. Ces chiffres restent moins élevés que ceux de l'Asie (40% à 55%) ou des Amériques (45% à 55%).Le rapport souligne que l'Afrique australe est la région la plus "inégalitaire" du continent, tandis que l'Afrique du Nord et de l'Ouest sont les "moins inégalitaires".Au niveau arabe,l'Algérie vient en 7ème position, devancée par les Emirats Arabes Unis EAU (35ème place mondiale), l'Arabie Saoudite (36ème), le Qatar (41ème), le Bahreïn (45ème), Oman (47ème) et le Koweït (57ème).

A l'échelle mondiale, l'Algérie a été classée dans la catégorie des IDH «élevés» à la 82ème place sur 189 pays notés par le PNUD, avec un indice de 0,759, gagnant ainsi trois (3) places par rapport au classement de 2018 (85ème).Le Burundi, le Soudan du Sud, le Tchad, la République centrafricaine et le Niger viennent en bas de ce classement et occupent respectivement les 185ème, 186ème, 187ème, 188ème et 189ème rangs.Le rapport du PNUD dresse quatre catégories de pays dans sa classification, entre pays à développement humain faible (IDH inférieurs à 0,550), pays à développement humain moyen (IDH entre 0,550 et 0,699), pays à développement humain élevé (IDH entre 0,700 et 0,799) et pays à développement humain très élevé (IDH supérieur à 0,800).Le classement de l'IDH évalue le niveau de développement humain des pays en se basant sur plusieurs données, impliquant, entre autres, le niveau d'éducation de la population, la santé et les revenus.