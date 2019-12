Ile Maurice: Metro express - Les passagers emballés

Ils voulaient entendre siffler le train, mais surtout y prendre place pour voyager. Au lendemain du lancement du Metro Express, petits et grands ont embarqué à bord du métro. Entre joie, quelques secousses et nostalgie de ce mode de transport d'antan, l'émotion était à son comble chez les passagers. Reportage sur le vif.

Il est 15 heures, ce lundi 23 décembre. Sous un soleil de plomb, Isoop Auckbarally guette avec impatience l'arrivée du train à la station de Beau-Bassin. À ses côtés, son petit-fils, Sufyan, âgé de quatre ans, assis sur un banc. Trois sifflements et le train fait son apparition en gare. Nos deux voyageurs s'y installent rapidement. Une première riche en émotion pour cet homme de 79 ans.Le septuagénaire nous raconte qu'il n'avait que dix ans quand il voyageait à bord des trains mauriciens. «J'allais à l'école primaire à Rose-Hill. On avait aussi des excursions. Je voyageais en train de Rose-Hill à Curepipe pour m'y rendre. Le métro me fait revivre cela aujourd'hui», confie-t-il, à son retour, peu avant 16 heures.Cela fait jaillir d'autres souvenirs vécus, cette fois-ci, à bord du métro en Angleterre. «Là-bas, c'est bien plus rapide et les voies sont souterraines. À Maurice, le train était bondé. Heureusement, un passager a cédé sa place à mon petit-fils. C'est intéressant. De Beau-Bassin, on est arrivé à St-Louis en 15 minutes», avance Isoop Auckbarally.À sa descente du train, Sufyan est tout sourire. Il nous fait part de sa joie d'avoir voyagé en métro. Idem pour Mohinee Keesoonah, baby-sitter âgée d'une quarantaine d'années, et Malloo Rajcoomari, femme au foyer, habitant Beau-Bassin. Pour elles, la balade fut plus longue. Car embarquées à 11 heures à RoseHill, elles en ont profité pour faire du shopping à Port-Louis jusqu'à leur retour à 15 heures.

«À l'aller, nous étions debout. Il fallait s'agripper. On se sent un peu drôle. On était comme dans une vague. Ce n'est pas comme dans un autobus», précise Malloo Rajcoomari. Pour sa part, Mohinee Keesoonah avoue avoir ressenti quelques petites secousses aux arrêts et lors du démarrage, mais pas lors du trajet retour. À bord, la plupart des passagers semblaient fascinés par la vue et multipliaient photos et vidéos, affirment les deux femmes. «Je ne pensais pas que je ferai cette expérience. J'ai souvent vu le métro à la télévision. Comme je voyage en autobus, on est souvent confrontés aux embouteillages. En train, c'est une voie plus rapide», ajoute la baby-sitter.De son côté, Rehad Khodadin a délaissé son uniforme de receveur pour prendre le métro en famille. Il a embarqué à midi. «J'étais debout. Nous avons ressenti de petites secousses vers Coromandel, mais tout s'est passé dans le calme.Cela fait une belle différence avec l'autobus», souligne ce passager de 50 ans. Par contre, certaines petites choses l'ont fait sourciller: «Il ne faut pas manger dans le train. Certains passagers le font. Il faut garder cela propre. Puis, il ne faut pas y transporter de gros bagages comme dans les autobus. Je n'ai rien vu de tel, mais j'espère que cela n'arrivera pas... »