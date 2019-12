Ile Maurice: À l'aéroport - Des travaux en cette période de pointe provoquent la colère des usagers

Aire de stationnement restreint. Zone de ramassage fermée. Absence de panneau informatif pour guider le public. Des véhicules garés n'importe comment. Embouteillage dans l'enceinte de l'aéroport... Autant de plaintes qui proviennent de certains usagers qui se rendent à l'aérogare de Plaisance ces derniers jours. Ceux-ci ont témoigné de leur situation sur Facebook.

Du côté des autorités concernées, l'on explique qu'une partie de l'aire de stationnement de l'aéroport est en chantier depuis deux mois afin de revoir sa configuration. Même si ces travaux font partie d'un plan continu dans le but d'améliorer et de fluidifier le trafic à l'aéroport, il nous revient qu'il ne s'agit que d'un projet intérimaire. Une étude commandée par les autorités aéroportuaires, l'année dernière, a trouvé que l'aire de stationnement est l'une des zones qui méritent amélioration.

Sauf que l'aéroport, l'un des deux points cruciaux pour les entrées et sorties du territoire, est en pleine période de pointe en ce moment. Une période qui va durer jusqu'à la fin de la première semaine de janvier. Samedi a été marqué par un flot de plus de 18 200 passagers avec un mouvement de 75 arrivées et départs d'avion, contre une moyenne de 60 mouvements d'ordinaire.

Hier, 14 000 passagers ont été enregistrés avec 40 arrivées et 38 départs. Demain, le jour de Noël, à titre indicatif, plus de 13 000 passagers sont attendus. Pareil pour le Nouvel An. Avec un trafic accru en cette saison, jumelé aux inconvénients des travaux en cours à l'aire de stationnement, ils sont nombreux à ne plus s'y retrouver.

Par contre, selon une autre version, tout le monde veut se garer devant le terminal, soit l'aire la plus proche, alors que l'ancien parking est vide. À savoir que la zone de stationnement de l'aéroport à une capacité totale de 1 500 places, dont 900 sont les plus rapprochées du terminal. Quant aux travaux en cours, il est prévu qu'ils s'achèvent fin janvier.

Pour rappel, le terminal de l'actuelle aérogare au toit en forme de l'arbre du voyageur a été inauguré par l'ex-Premier ministre Navin Ramgoolam, le 30 août 2013. Le responsable de l'exploitation et de la maintenance de l'aéroport est Airport Terminal Operations Ltd (ATOL). Cette société privée mauricienne créée en 2008 a comme actionnaires l'État via Airports of Mauritius Co. Ltd (90 %) et Aéroports de Paris Manage- ment, une filiale du groupe PARIS AEROPORT, avec une participation de 10 % dans un partenariat public-privé. ATOL, dont le président du conseil d'administration est Ken Arian, est aussi propriétaire du terminal passagers.

Actuellement, 20 compagnies aériennes desservent plus de 41 destinations, dont huit des 13 principaux hubs dans le monde.