Soudan: Séminaire sur les fondements de la justice transitionnelle

Khartoum — Le Département de la formation du ministère de la Justice a organisé lundi un séminaire sur "Le modèle idéal pour la justice transitionnelle" en coopération avec le 'Sky City Training Centre' sous les auspices du ministre de la Justice Dr. Nasr El-Din Abdel-Bari.

Le séminaire a traité d'un document sur les concepts de base de la justice transitionnelle présenté par M. Fadlallah Al-Atta Babaker, au cours duquel il a discuté le cadre général de la justice transitionnelle, de ses objectifs, mécanismes, approches et cadres juridiques au Soudan, indiquant que la justice transitionnelle est une question intégrative qui nécessite de grands efforts de la part des membres de la société et des institutions.

Il a expliqué que l'un des objectifs de la justice transitionnelle est de révéler la vérité et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques après la réforme, en plus de parvenir à la réconciliation et à la paix sociale, notant l'intérêt du document constitutionnel pour la justice transitionnelle.

Le conseiller juridique Abdul Azim Ahmed Al Zaki a également présenté un document sur les "Mécanismes de justice transitionnelle" dans lequel il a souligné le rôle de la société civile locale et la nécessité d'accompagner l'héritage populaire dans l'administration de la justice dans les communautés locales pour faire appel aux tribunaux populaires pour faire face aux violations de la guerre civile, citant l'expérience du Rwanda et soulignant les différentes méthodes d'application de la justice. Transitionnelle au Soudan, en particulier l'héritage de restauration au Darfour et au Sud Kordofan.

Maulana Howeida Awad Al-Karim, avocate générale du Département de la formation, a déclaré que ce séminaire est le fruit de la coopération entre l'administration et le centre de formation de Sky City. "Nous, au Soudan, cherchons à avoir un meilleur modèle avec les efforts des juristes qui connaissent les détails des problèmes juridiques dont nous sommes saisis."