Ile Maurice: Atteint d'un cancer - L'ex-athlète Shirish Rummun sollicite la Cour suprême pour être soigné au cannabis

Cela fait quasiment un an, jour pour jour, depuis que le cancer du sein - cette maladie peut aussi toucher les hommes - a été diagnostiqué chez Shirish Rummun. Depuis, cet ex-haltérophile de la sélection mauricienne a entamé un parcours du combattant car, écrit-il, «je veux éviter la mastectomie et la chimiothérapie initialement prescrites car j'ai vu ma mère en mourir». Shirish Rummun explique dans sa plainte, déposée en Cour suprême hier, que plusieurs médecins lui ont conseillé d'éviter ces deux traitements «traditionnels» au profit de traitements dits «alternatifs».

Il s'est tourné vers des traitements ayurvédiques et homéopathiques en Inde, en février 2019, avant de recevoir les premiers traitements à base de cannabis en Afrique du Sud, en mars et avril. Les traitements à base de tétrahydrocannabinol (THC) lui ont été prescrits par les médecins sur place.

Comme les médicaments à base de cannabis sont légaux et accessibles en Suisse et en Afrique du Sud, Shirish Rummun s'y rend régulièrement. «Mon cancer ne se propage pas grâce à ces traitements», écrit-il dans sa plainte. Après s'être endetté et avoir dépensé Rs 3 millions, en août dernier, il a écrit au ministère de la Santé pour qu'il puisse importer ces médicaments, mais le ministère a refusé en invoquant la Dangerous Drugs Act.

Or, Shirish Rummun qui, dans sa plainte précise qu'il a sué pour la dignité du drapeau mauricien en représentant son pays à deux Jeux des îles, quatre championnats d'Afrique, une édition des jeux d'Afrique, une édition des jeux du Commonwealth et une édition des Jeux olympiques, estime que l'interdiction d'importer et d'utiliser ces médicaments est anticonstitutionnelle. «Cette interdiction viole mes droits humains et civils tels que décrits dans notre Constitution. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'être libre.» Voilà pourquoi il demande à la cour de revoir les articles relatifs au cannabis dans la loi.

La plainte vise huit défendeurs: l'État, le secrétaire permanent du ministère de la Santé, le Pharmacy Board, le ministre de la Santé, l'Attorney General, le ministre des Affaires étrangères, le commissaire de police et le Directeur des poursuites publiques. Le représentant local de l'Organisation mondiale de la santé ou encore le Medical Council sont cités comme codéfendeurs. Shirish Rummun a retenu les services de l'avocat Sanjeev Teeluckdharry et l'avoué Rajendra Appa Jala.

Atteint d'un cancer : l'ex-athlète Shirish Rummun sollicite la Cour suprême pour être soigné au cannabis by L'express Maurice on Scribd