Sénégal: Banques - L'APBEFS se dote d'une commission de Cyber Sécurité

Après la décision de prise de créer une commission cyber sécurité, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (APBEFS) passe à la vitesse supérieure en cooptant le Directeur général de Coris Bank au poste de Président de cette commission.

Mamadou Bocar SY, l"Administrateur Directeur général de la BHS est entrain d'imprimer son empreinte au niveau de l'APBEFS

La Cyber criminalité est une contrainte dont il faut tenir compte surtout dans un environnement qui se digitalise de jour en plus. Il ne se passe une journée sans que l'on parle de cyber attaque et les banques sénégalaises n'y échappent pas malheureusement. Elles sont souvent victimes d'attaques de ces « nouveaux bandits ».

Et comme le disait le Directeur national de la Bceao Sénégal Ahmadou Al Aminou Lo dans le magazine Lejecos Spécial Banque Finance du mois de Mai 2019, « Ce qui est important, c'est d'avoir des dispositifs robustes, résilients et avoir la capacité à détecter des attaques, y mettre fin et assurer la continuité ».

Et cela, Mamadou Bocar SY et son équipe l'on très bien compris en se dotant de cette commission de Cyber Sécurité et en cooptant Ibrahima FAll de Coris bank pour présider aux destinées de cette commission. Nul doute que Mr Fall qui a marqué son accord, pour diriger cette commission saura être à la hauteur des enjeux.