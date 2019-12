Madagascar: Retrouver l'esprit de Noël l'espace de quelques heures

Cette veille de Noël, les peuples de tous les pays du monde vivent plus ou moins l'esprit de quiétude de la fête de la Nativité. En cette fin d'année 2019, il n'y a pas de catastrophe majeure venant endeuiller la planète. Il existe des drames humains que l'on ne peut pas éviter, mais dans l'ensemble, l'envie de respecter une trêve est la plus forte. Que ce soit au Moyen Orient, en Afrique ou en Amérique latine, où les tensions existent, on sent que ce soir et demain, il n'y aura pas d'affrontements sanglants et que la concorde et la paix règneront quelques heures.

A Madagascar, dans toute l'île, on sait que les citoyens s'apprêtent à passer un réveillon dans le calme. La fête de la Nativité se déroule dans le recueillement et en famille. L'esprit religieux est très profond et l'on vit la joie de la Nativité dans les églises. Cependant, l'esprit de Noël dépasse largement le cercle des chrétiens.

Les Malgaches en général ont le sens du partage et ils retrouvent cette atmosphère chaleureuse du vivre ensemble, même si tout n'est pas rose. C'est peut-être normal chez nous, mais ça ne l'est pas tout à fait dans d'autres parties du monde qui vivent des périodes de tension permanente. Le terrorisme sévit dans les pays du Sahel, les problèmes de sécurité vicient l'atmosphère politique.

Mais les belligérants vont certainement respecter la trêve de Noël. Au Moyen-Orient, le conflit israëlo-palestinien est encore très vif. On peut parler d'une paix froide où l'on se regarde en chien de faïence. Mais ce soir, l'esprit de recueillement se trouvera dans les lieux saints de Jérusalem. Chrétiens, musulmans et juifs fêteront ensemble la Nativité.

En Amérique latine, les Chiliens, les Vénézuéliens, mais également les Argentins et les Brésiliens se sont levés contre leurs dirigeants. Néanmoins, ils vont eux aussi vivre la trêve de Noël. Le monde est en perpétuelle agitation, mais les citoyens du monde sont prêts à vivre en paix l'espace de quelques heures.