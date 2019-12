Sénégal: Entrée dans la sphère audiovisuelle et cinématographique - M&A ventures investit 75 millions de francs CFA

Avec la mise en place de Brain Box SAS, un laboratoire d'idées, M&A Ventures officialise son entrée dans le secteur du cinéma, avec notamment l'écriture de scénarios et la production audiovisuelle et cinématographique.

L'investissement de M&A Ventures est fait, selon son communiqué, sous forme d'actions couplé à des obligations convertibles, pour un montant initial de XOF 75 000 000 (USD 130.000).

Cet investissement permettra, d'après le document, de renforcer et former le staff mais aussi mettre en place un dispositif technique afin de s'imposer comme un acteur incontournable de la production audiovisuelle et cinématographique au Sénégal et dans la sous-région.

A l'en croire, BrainBox entend promouvoir ce secteur émergent de l'écriture et la production, avec la formation et la promotion de writers scénaristes locaux. Il compte offrir un contenu pertinent et adapté à ses différents clients (TV, Corporates, ONG, Institutions ... etc)

M&A Ventures fait savoir dans la même perspective que BrainBox comme son nom l'indique, est un « laboratoire d'idées qui a vu le jour sous la forte expertise de son Fondateur et Directeur Exécutif Diomaye Augustin Ngom, qui a travaillé de façon active dans l'écriture des séries télévisées « Golden » et « Sakho & Magane », mais aussi acteur dans le film « Le voyage de Marta » et dans la série « zero zero zero ».

Ce membre du groupe M&A Capital confirme par ailleurs, son ancrage dans sa vision et son ambition originelles : créer de la valeur pour ses investisseurs en investissant dans l'économie réelle.

« Ce pas inédit dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle, marque la volonté du groupe de faire émerger un contenu local fort qui ressemble à notre histoire, nos valeurs. Un contenu qui fait la promotion de nos « Heros » et « Sheros », un contenu qui fera rêver nos enfants pour un avenir audacieux sans complexe mais aussi ancré dans nos valeurs », détaille enfin le communiqué.