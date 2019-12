Madagascar: MTEFPLS - Le SRIE mis à la disposition des jeunes en quête d'emploi

Le SRIE d'Analamanga a été lancé vendredi dernier.

Le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales (MTEFPLS) a lancé, vendredi dernier, la mise en place du Système régional de l'Information pour l'Emploi ou SRIE.

D'après la ministre Gisèle Ranampy, la mise en place de ce système entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Générale de l'Etat et des objectifs dictés par l'IEM, en son point 6 (Emploi décent pour tous), ainsi que dans un souci d'une meilleure prise en charge des questions d'emploi. En fait, le SRIE est un site web permettant de regrouper les offres et les demandes d'emplois dans tout Madagascar.

Insertion professionnelle. « L'objectif général de la mise en place du SRIE est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et leur accès à l'emploi et à des revenus décents, afin de contribuer à la promotion de l'emploi décent pour tous. Grâce à la mise en place et l'utilisation effective du SRIE 2.0, les diplômés à la recherche d'emploi, tout comme les sociétés disposant d'offres d'emplois, peuvent insérer respectivement leurs données en accédant à l'adresse https://srie.dgpe.mg. », a expliqué la ministre Gisèle Ranampy.

Avant de rajouter : « Le programme permettra entre autres de proposer des réponses structurantes, innovantes et coordonnées à la question de l'insertion professionnelle des jeunes dans des contextes géographiques et sociaux différents, en articulant une formation professionnelle adéquate, un accompagnement efficace et une mobilisation des acteurs publics, privés et sociaux. »