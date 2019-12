Sénégal: Son programme de développement économique et social validé - Koungueul attend le financement des opérations de mise en œuvre

Même si beaucoup de réalisations ont été faites en matière de politique de jeunesse et dans le domaine de l'éducation, le département de Koungheul attend beaucoup des bailleurs pour le financement de son Programme de développement économique et social (Prodesk). C'est le sentiment du président du Conseil départemental de Koungheul, Assane Diop. Il s'agit de s'attaquer à la seconde phase du programme qui consiste à retourner vers les bailleurs de fonds et demander à chacun le montant de l'enveloppe qu'il propose pour contribuer à la réalisation de ce programme multi facette de développement du département de Koungheul.

Après avoir été validé de manière technique et scientifique, le 16 novembre dernier, par les nombreux partenaires ayant pris part à son dernier Forum de développement économique et social, le document qui enveloppe aujourd'hui l'ensemble des programmes relatifs au processus d'émergence de Koungheul, selon certains de ses anges gardiens, doit être ouvert et mis à la disposition des partenaires exécutants. La raison, c'est qu'ils sont convaincus que le département de Koungheul est l'un des rares territoires où tout est priorité.

Déjà, en termes d'immensité ou de superficie, ce département fait plus de trois (3) fois la région de Thiès et au moins deux (2) fois la région de Kaolack, malgré la faiblesse de sa densité. Les énormes richesses et autres potentialités que cache le département n'impactent en rien sur son Programme local de développement.

Par contradiction, elles font de lui, l'un des départements les plus pauvres du pays. D'après les études démographiques menées au préalable, 63,8% de la population vivent dans un système de pauvreté accrue, malgré ses 74% de jeunes de moins de 30 ans en âge de travailler, mais sans aucune issue favorable. En dépit des efforts consentis par le Conseil départemental et certains maires de commune qui s'inspirent des principes du Pse, le développement du département de Koungheul bute encore devant un réel problème d'investissent et bon nombre de ses citoyens continuent encore de plaider cette cause.