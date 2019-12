Congo-Brazzaville: Agriculture intelligente - Le Pays valide son plan d'investissement

Le gouvernement congolais a validé récemment à Brazzaville, à l'occasion d'un atelier organisé avec l'appui de la Banque mondiale, son plan d'investissement pour le développement de l'agriculture climato-intelligente (ACI).

L'ACI est une approche qui permet de définir les mécanismes spécifiques en vue de transformer ou de réorienter les systèmes agricoles, dans le but de soutenir rentablement l'épanouissement du domaine et de garantir la sécurité alimentaire face au changement climatique. Elle repose sur trois piliers : accroître durablement la productivité agricole et les revenus tirés des cultures, du bétail et du poisson, sans porter préjudice à l'environnement ; réduire l'exposition des agriculteurs aux risques et contribuer à réduire et éliminer les émissions de gaz à effet de serre.

Au cours de cet atelier de validation, placé sous la houlette du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, il était question de rappeler les objectifs et la méthodologie utilisée dans le processus d'élaboration du plan d'investissement pour une agriculture intelligente.

L'atelier, qui s'inscrivait dans le cadre de l'Initiative de l'adaptation de l'agriculture africaine (AAA) aux changements climatiques, a permis aux experts nationaux et internationaux présents à cette réunion de partager les enseignements sur le lien qui existe entre le climat et l'agriculture, mais aussi de présenter les opportunités du pays en la matière avec l'appui financier de la Banque mondiale.

Pour le ministre de tutelle, cet atelier vient pour booster l'agriculture congolaise. «Le présent atelier a pour objectifs principaux de valider le plan d'investissement d'une agriculture intelligente face au climat en République du Congo, concernant six projets prioritaires sélectionnés, mais aussi à identifier les prochaines étapes visant la recherche des financements pour sa mise en œuvre », a souligné Henri Djombo.