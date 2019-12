Sénégal: Kaolack/ Conditions de travail du personnel de l'agriculture - Le Synttas dénonce et menace

Suite au bras de fer qui l'oppose au Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural (Maer) tout au long de ces dernières années, le Syndicat national des travailleurs et techniciens de l'Agriculture du Sénégal (Synttas) s'est inscrit sur une dynamique de reprendre la hache de guerre.

Lors d'un point de presse tenu à Kaolack, ses membres qui se disent indignés de n'avoir aucune satisfaction à leurs revendications, ont encore une fois déploré leurs conditions de travail et menacé de livrer une guerre sans merci à leurs employeurs et autres responsables.

Pour les camardes du secrétaire général Samba Gaye, les nombreuses contre-performances enregistrées cette année dans les rendements agricoles sont surtout liées à l'oubli dont les nombreux travailleurs et techniciens du secteur de l'Agriculture sont victimes. Car, malgré les moult face-à-face avec leur ministère, la situation professionnelle de la plupart de leurs camarades reste intacte et toujours précaire. Ces travailleurs réclament en effet une révision de leurs positions salariales (augmentation de salaire, indemnités de logement, indemnités de risque parce que manipulant souvent des produits toxiques pour la protection des cultures et autres stocks).

Puisque, disent-ils, les travailleurs de l'Agriculture évolue dans un secteur où chaque travailleur assure et assume une responsabilité, ils ont ajouté dans leur plateforme une autre indemnité de responsabilité et réclamé pour autant la réfection et l'équipement de l'ensemble des sièges abritant les Directions régionales de développement rural (Drdr).

Au-delà de la gestion nébuleuse des terrains qui leur sont attribués que ces travailleurs disent d'ailleurs avoir constaté, et les graves révélations émanant de l'honorable député Moustapha Cissé Lô à propos des énormes quotas d'intrants offerts aux politiciens, les membres du Synttas se disent plus outragés par le mépris que leur ministre de tutelle a manifesté vis-à-vis de leurs personnes et les directions décentralisées qu'ils occupent car, depuis sa nomination, ce ministre n'a programmé aucune visite aux DRDR pour constater de visu les conditions de travail au sein de ces institutions.

A leur niveau, ceci provoque d'énormes lenteurs sur le démarrage des enquêtes agricoles d'où un manque criard d'informations sur les difficultés souvent constatées en amont des campagnes et la dilapidation d'importantes quantités d'intrants en période de distribution.