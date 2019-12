Sénégal: Partenariat pour les jeux olympiques de la jeunesse «Dakar 2022» - Le Cnoss mobilise la Chine

La Chine sera un partenaire central dans l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2022 ». Dans le cadre de la visite de travail, effectuée du 18 au 20 décembre en Chine, Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité National Olympique et sportif Sénégalais (CNOSS) à la tête d'une délégation, a exploré les axes de coopération entre Beijing 2022 et Dakar 2022. A travers un Protocole d'entente qui sera signé ultérieurement, la partie chinoise s'est engagée à accompagner financièrement l'organisation, à la préparation des athlètes mais aussi à mobiliser l'ensemble des institutions chinoises susceptibles d'être impliquées auprès du Sénégal d'ici à 2022.

Les relations qu'entretiennent les Présidents Xi Jinping de la République Populaire de Chine et Macky Sall du Sénégal, l'amitié et la fraternité qui lient les Peuples chinois et sénégalais, se sont affirmées avec le partenariat qui a été noué en perspective de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2022 ». C'est ce qui ressort de la visite de travail préparée d'un commun accord avec l'Ambassade de Chine à Dakar et que Mamadou Diagna Ndiaye, Président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), Membre du CIO a effectuée, du 18 au 20 décembre à Beijing quelques jours après le protocole d'accord paraphé entre avec la Société PETRODIVE basée à Dubaï. Le Président du CNOSS conduisait une délégation de haut niveau comprenant Oumar Demba BA, Ministre Conseiller en chargé du Pôle diplomatique au Cabinet du Président de la République, spécialement désigné par le Chef de l'Etat qui démontre à suffisance toute l'importance accordée aux JOJ. Ibrahima Wade, Vice-Président du CNOSS et Coordonnateur Général du Comité d'Organisation des JOJ Dakar 2022 était également de la délégation.

LE LEADERSHIP DU PRESIDENT MAMADOU DIAGNA NDIAYE ET LA VISIBILITE DU SENEGAL SALUES

Particulièrement attentif aux propos du Président du CNOSS et Saluant « le leadership du Président Ndiaye et la visibilité de son pays dans le gouvernement olympique et la promotion des Valeurs olympiques», la partie chinoise s'est engagée à mobiliser l'ensemble des institutions chinoises susceptibles d'être impliquées auprès du Sénégal d'ici à 2022.

« Monsieur Yu Zaiqing, vice-Président du Comité International Olympique qui a eu un entretien avec la délégation, a fait part de sa grande satisfaction quant aux avancées dans la préparation des JOJ 2022. Il a notamment salué le leadership du Président Ndiaye, la visibilité de son pays dans le gouvernement olympique et sa contribution déterminante durant les différentes sessions du CIO et dans la promotion des Valeurs olympiques», souligne le communiqué qui a sanctionné la rencontre. Au terme des échanges, la délégation sénégalaise et Monsieur Zhang Jiandong, Vice-Président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Beijing 2022, ont ainsi exploré divers axes de coopération entre Beijing 2022 et Dakar 2022.

LA CHINE S'ENGAGE DANS L'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER ET LA PREPARATION DES ATHLETES

En attendant le Protocole d'Entente que les deux parties ont convenu pour être signé ultérieurement, la partie chinoise s'est engagée auprès du CNOSS « dans l'accompagnement financier pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, et par la mise à disposition d'experts et de metteurs en scène chinois, l'entrainement des jeunes sénégalais à la gymnastique de groupe et à la chorégraphie, l'octroi de matériels pour les spectacles Sons et Lumières » souligne le communiqué avant de poursuivre : « La partie chinoise s'est également engagée à appuyer le Sénégal par la préparation des jeunes athlètes pour des disciplines choisies, afin d'une mise à niveau élevé de performance à même de garantir des médailles, notamment par leur accueil au sein de centres d'entrainement en Chine, la formation de coaches, et l'octroi d'équipements individuels et collectifs ».

En marge des rencontres de travail, indique la même source, la délégation sénégalaise a visité plusieurs infrastructures destinées à abriter des activités sportives lors des JO d'hiver de Beijing 2022. Il s'agit notamment du Site d'entrainement des sports d'hiver « Quatre Glaces », le Site national de Patinage de Vitesse « Ruban de Glace », en cours de construction et principal centre d'attraction sportive pour les J.O. d'hiver de 2022 ainsi qye Stade olympique « Le Nid d'oiseau » qui avait accueilli la cérémonie d'ouverture de J.O. de Beijing en 2008.

MAMADOU DIAGNA NDIAYE PRESIDENT DU CNOSS : «Nous avons convenu de collaborer pour des jeux exceptionnels à Dakar en 2022»

« Les résultats de cette visite ont été à la hauteur de nos attentes et même au-delà. Nous sommes confiants quant à l'organisation de la qualité des Jeux qui seront délivrés par le Sénégal en 2022. Nous avons convenu avec nos amis chinois de collaborer pour des jeux exceptionnels à Dakar en 2022 »

GOU ZHONGWEN, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION GENERALE DES SPORTS DE CHINE : « Le Sénégal peut compter sur notre soutien sans limite»

