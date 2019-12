Sénégal: Mbour / Affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre - Treize attestations et des dizaines de blessés

La ville de Mbour a vécu hier, lundi 23 décembre 2019, une folle journée de contestations. Des pêcheurs et des policiers se sont affrontés toute la journée avant de faire une pause suite à une rencontre convoquée à la préfecture. Le bilan des affrontements est de treize (13) arrestations et des dizaines de blessés dont des éléments des Forces de l'ordre. Deux guérites municipales du quai de pêche sont détruites et la mutuelle du Groupement interprofessionnel des acteurs de la pêche est incendiée.

Les causes de l'intifada sont consécutives à un projet d'extension du quai de pêche, un projet des acteurs de la pêche. De multiples réunions témoignent de cette volonté de voir un nouveau quai de pêche. Hier, tôt le matin, les Forces de l'ordre ont investi le site devant abriter les travaux du nouveau quai pour encadrer et sécuriser le chantier. Les acteurs de la pêche ont vite réagi pour faire face aux policiers sur le site. Ils démarrent une intifada, avec des jets de pierres. Les renforts des Forces de sécurité ont fini d'investir les quartiers 11 Novembre et Téfess. Des jets de gaz lacrymogènes ont infesté le quartier Téfess. Le résultat est douloureux : des personnes du troisième âge de Téfess sont évacuées pour être sauvées. Les dégâts collatéraux ; c'est aussi le centre de santé et la maternité de Téfess qui sont envahis par les souffles des gaz lacrymogènes, incommodant les malades.

Des acteurs de la pêche en veulent aux responsables du Comité de gestion de la pêche artisanale de Mbour. Pour eux, le langage tenu par ces derniers n'entre pas en droite ligne de leurs intérêts car avec le projet d'extension du quai, ils seront privés d'un site où accostent leurs pirogues. En plus, les pêcheurs rejettent le site de recasement qui leur est proposé. Selon leurs responsables, les raz de marée détruisent les pirogues amarrées en ces lieux.

Après la folle journée d'intifada, Alioune Ndoye, le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a présidé une réunion à la préfecture de Mbour. Les responsables ont opposé un niet catégorique à la construction d'un nouveau quai, après une pause pour informer leur base. Le ministre de la Pêche, face à la presse à la fin de la réunion, s'est ému de la tournure prise par le projet de construction d'un nouveau quai. A l'en croire, ce sont des acteurs mbourois de la pêche qui ont sollicité la réalisation de ce projet d'un coût de trois (3) milliards de F CFA.

A l'en croire, des gens ont intoxiqué l'environnement en faisant comprendre autre chose. Il a réaffirmé qu'il n'est pas prévu de construire une usine de fabrique de farine de poisson sur le site. Il a demandé aux acteurs de prendre leurs responsabilités face à ceux qui veulent pourfendre le projet car la perte du nouveau quai leur sera préjudiciable. Il a affirmé laisser les choses évoluer pour mieux prendre une décision.

En plus, le ministre rappelle que le site est un terrain du domaine maritime de l'Etat du Sénégal. Interpelé pour la libération des personnes interpellées, il a informé que ces derniers sont des acteurs étrangers au monde de la pêche. Non sans révéler qu'une enquête est ouverte pour élucider cette affaire.