Togo: Une convention tripartite MIFA-ESOP-BB Lomé signée pour promouvoir la filière riz au Togo

Pour l'aspect financier de leurs activités, les acteurs de la filière riz n'ont plus de souci à se faire. Au travers d'une convention tripartite signée hier Lundi 23 Décembre 2019 à Lomé, le MIFA (Mécanisme Incitatif de Financement Agricole) et la Brasserie de Lomé s'allient avec les producteurs (regroupés au sein de l'ESOP -Entreprises de services et organisations de Producteurs-) pour promouvoir la filière du riz au Togo.

Selon les termes de cette convention, la compagnie brassicole du pays ensemble avec les deux autres parties auront à s'investir durant trois ans pour contribuer à la promotion des services financiers adaptés au secteur agricole, particulièrement la filière du Riz.

Si ESOP se veut un modèle d'entreprise sociale qui établit une alliance commerciale et institutionnelle entre un entrepreneur privé et des producteurs organisés, ceci en vue de satisfaire au mieux à des demandes peu ou pas satisfaites, et ce type de structure qui entend connecter durablement les producteurs à des marchés rémunérateurs en vue d'augmenter et sécuriser leurs revenus, le MIFA mise sur pied depuis 2018, mise dans ses démarches sur le partage des risques.