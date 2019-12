Cameroun: Municipales 2020 à Banka - Qui veut torpiller la candidature de Joseph Ngueussieuk du Mcnc ?

Des caciques du Rdpc (Rassemblement démocratique du peuple camerounais) ne veulent pas voir la jeunesse émergée. Ils sont contre les instructions de Paul Biya.

Le jeudi 19 décembre 2019, il y a des audiences au tribunal administratif de Bafoussam. En fait, c'était le contentieux pré-électoral des élections municipales du 09 février 2019. La majorité des recours formulés visait à la disqualification des listes concurrentes. Ainsi, Joseph Ngueussieuk, candidat et mandataire de la liste du Mouvement citoyen et national camerounais (Mcnc) dans la commune de Banka était à l'audience pour se défendre face aux allégations d'une militante du Rdpc. Celle-ci soutenait que plusieurs membres de la liste conduite par Joseph Ngueussieuk sont des militants du Rdpc et non ceux du Mcnc. En fait, pour se défendre, Joseph Ngueussieuk aurait remis au tribunal administratif de Bafoussam un mémoire ampliatif pour démontrer que cette liste a été constituée suivant les exigences du code électoral. Malheureusement, le rejet de sa liste a été acté par cette juridiction.

Recours à la chambre administrative...

D'où un recours auprès de la chambre administrative de la Cour suprêmes à Yaoundé. Ce qui constitue une source d'espoir pour le candidat du Mcnc et ses partisans. Reste que certains analystes pensent que le juge administratif saura réhabiliter cette liste. Surtout au sein de la commune de Banka. Et montrer son indépendance vis-à-vis des forces occultes tapis dans l'ombre pour nuire à la carrière politique de Joseph Nguessieuk qu'il trouve « trop jeune pour parler fort à Banka »

Loin des intrigues et des campagnes de distraction, ce jeune leader estime par ailleurs qu'il est temps de montrer qu'une autre vision, audacieuse et proactive, peut prévaloir en matière de développement local. Il réaffirme sa loyauté aux institutions

républicaines et à celui qui les incarnent, le Président de la République, Paul Biya. Clovis Joseph Nguessieuk, candidat et mandataire de la liste du Mcnc pour les élections municipales du 09 février 2020, invite ainsi les uns et les autres à rester calme après la décision du tribunal administratif de Bafoussam. « Les troupes doivent être soudées. Personne ne doit prêter le flanc à ce complot ourdi par les ennemis du développement. Tous les axes de travail de l'équipe Nguessieuk demeurent. Ce qui s'est passé à Bafoussam le jeudi 19 décembre dernier, n'est qu'une forme de distraction. Ils nous ont empêchés de candidater au sein du Rdpc. Ils sont contre les instructions du Président Biya. Malgré ce climat malsain, nous restons fideles aux options du Président de la République. C'est le père de la nation. Il a dit sa circulaire relative aux investitures au sein du Rdpc qu'il est pour la valorisation de la jeunesse. Les caciques du parti originaires de la région de l'Ouest ne veulent pas voir les jeunes émerger. Tout ce qui les intéresse c'est la conservation de leur poste au comité central du Rdpc ou dans le gouvernement », soutient un proche du mandataire de la liste Mcnc aux municipales 2020 à Banka. Et tous les soutiens de Joseph Nguessieuk doivent poursuivre à l'instar de ce leader la campagne de porte à porte pour expliquer aux populations de la commune de Banka, qu'un autre avenir est possible.