Cameroun: Procédures douanières - Dématérialisation complète dès janvier

24 déc. 2019 14:45

Le nouveau système d'information douanière qui consacre la numérisation des procédures présenté aux médias ce vendredi 20 décembre à Douala.

Exit Sydonia! Bienvenue Camcis ! Le nouveau Système d'information douanière du Cameroun (Camcis) a été présenté aux médias à Douala le 20 décembre dernier par le chef de projet, Séraphin Deffo Deffo. Il entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020. Camcis, qui est le résultat d'un partenariat signé en 2015 entre l'Etat du Cameroun et un partenaire sud-coréen, vient remplacer Sydonia mis en place depuis 14 ans.

En effet, Sydonia, une application conçue au départ pour satisfaire des besoins statistiques, a montré ses limites en matière de prise en charge de l'ensemble des procédures de dédouanement. Ce qui va changer Le nouveau système présente de nombreuses innovations, dont : la dématérialisation complète des procédures de dédouanement avec en sus la célérité.

En effet, à la direction générale des douanes, on affirme qu'avec Camcis, le délai pour effectuer les procédures en matière d'importation, d'exportation sera réduit. « On estime avoir un gain de temps qui passerait de sept à trois jours maximum. Par ailleurs, il sera possible d'effectuer les opérations de dédouanement en un jour après la validation du manifeste à l'enlèvement de la marchandise», indique-t-on à la cellule de communication des douanes.

La sécurisation des droits et taxes de douanes, la bonne maîtrise des marchandises sous douane et une meilleure traçabilité sont d'autres innovations et avantages de ce nouveau système. Au plan structurel, Camcis comprend trois portails d'accès : le portail externe dans lequel se connectent les commissionnaires en douanes agréés, les consignataires, les compagnies aériennes, etc.

Le portail interne qui est réservé aux douaniers donnera quant à lui accès aux activités telles que le fret, le dédouanement, le recouvrement, la gestion des risques, etc. Il y a enfin le portail ECG (External Custums Gate) réservé aux administrations (Minfi, Minfof, Impôts, Trésor) aux ambassades, aux banques, aux organisations internationales, etc.

Ce dernier portail donne accès aux fonctions concernant l'exportation du bois, les autorisations d'importation, les cautions et garanties, les paiements anticipés et le paiement électronique. « La particularité de ce système, c'est la possibilité de pouvoir travailler en ligne sans interférer avec la douane. On a adressé ainsi les questions de gouvernance. Il y a aussi la possibilité de suivre ses opérations sans se déplacer et de travailler avec tous nos partenaires sur une seule plateforme », a expliqué Séraphin Deffo Deffo.

Comment y accéder Pour pallier les problèmes liés aux difficultés d'accès à Internet, l'administration douanière a mis l'accent sur la connexion à fibre optique. Ainsi, Camcis sera accessible à partir de tout terminal digital disposant d'un navigateur et d'une connexion Internet (smartphone, tablette, ordinateur portage ou de bureau), une fois l'application téléchargée.

En vue d'une bonne implémentation, les ressources humaines ont été formées par vagues à l'utilisation de Camcis. Une deuxième phase de ce projet est prévue, avec des modules sur la gestion de la performance, la gestion des contentieux, la surveillance des passagers à l'aéroport.