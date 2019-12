Cameroun: Ya-fé 2019 - Sport et gaming en vedette

Les jeux vidéo et les activités sportives sont des innovations qui attirent le public de la 14e édition de la foire en cours à Yaoundé.

Dimanche 22 décembre encore, le podium principal de Ya-fé servait de cadre à la finale du concours miss ronde et belle. Lundi matin, il s'est transformé en terrain de volley-ball pour accueillir une compétition entre équipes des dix régions du pays.

C'est l'une des multiples innovations de la 14e édition de Ya-fé. Sur le terrain remblayé de sable et séparé au milieu par un filet, des dizaines de matchs se jouent sous les regards curieux et l'enthousiasme des visiteurs de Ya-fé. « 69 paires de volleyeurs ont fait le déplacement de Yaoundé pour participer à cette compétition. Les quatre meilleures paires de la catégorie senior défendront le Cameroun à la compétition internationale », explique Lingok Ndjock, coordonateur du beach-volley à Ya-fé.

Les compétiteurs de la Rdc, du Maroc, du Brésil, du Nigéria, des Etats-unis et de la France sont attendus pour la compétition internationale qui débute le 28 décembre prochain. Dans les allées du village, le club des volontaires de Mvog-Ada s'attèle au nettoyage. Le camion qui déborde de bouteilles vides et autres ordures est prêt à effectuer son deuxième tour vers le dépotoir.

Alors que les exposants font encore le ménage et préparent leur journée, le stand dédié au « gaming » se remplit. Sous un hangar de près de 9m2, des jeunes garçons sont aux manettes de jeux vidéos, scotchés sur la dizaine d'écrans accrochés au mur. Le volume de la Fifa pro 2020 est presque assourdissant.

C'est une autre curiosité de cette édition. « Nous savons que les jeunes s'intéressent beaucoup aux jeux vidéos mais les autres éditions de Ya-fé n'offraient pas ce divertissement. Nous avons donc, cette année, décidé d'ouvrir le stand dédié au gaming», indique Tom Pouma, le coordontateur de l'espace e-foot.

Dans ce stand, on joue aussi du Narutu storm, du blur et du Need For speed Payback, d'autres jeux liés aux combats et à la course entre autres. Des lunettes virtuelles, des pédales et un volant réels sont autant de choix qui s'offrent aux visiteurs, pour des sommes allant de 125 F à 500 F, selon les types de jeux.

« Nous attendons en semaine le foot-billard et le mini-marathon la semaine prochaine », poursuit Tom Pouma. Les compétitions de free style (Battle dance et démonstrations diverses), sont annoncées pour cette semaine également. Au secrétariat de Ya-fé, on prépare la prochaine innovation. La soirée Gospel, prévue le 29 décembre prochain, avec en guest stars des artistes tels que John Duchant, Charles Setenga...