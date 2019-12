Algérie: Décès d'Ahmed Gaïd Salah - Le pays perd l'un de ses vaillants hommes fidèle à ses principes

TIFARITI (Territoires sahraouis libérés) - Le Secrétaire général élu du Front Polisario Brahim Ghali, président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a affirmé mardi que l'Algérie avait perdu l'un de ses vaillants enfants, fidèle à ses principes, suite au décès, lundi, du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP).

Dans une allocution prononcée après sa réélection à la majorité écrasante au poste de Secrétaire général du Front Polisario, M. Ghali a mis en exergue les qualité du regretté, soulignant qu'il "a consacré sa vie au service de la patrie et du peuple algérien jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par le destin au moment où il luttait pour la sécurité, la dignité et la stabilité du peuple et l'Etat algériens".

Le président Ghali a exprimé toute sa compassion avec le peuple algérien et l'Etat avec toutes ses institutions, plus particulièrement l'armée, suite à perte de cet homme illustre que les militants sahraouis ont connu depuis 1975.

Affirmant qu'"un deuil de trois jours sera observé par le Sahara Occidental", le président Ghali a indiqué avoir adressé un message de condoléances au président de la République algérienne, au peuple et à l'Armée", ajoutant qu'il dépêchera le ministre de la Défense sahraoui et un autre membre des corps d'armée sahraouie pour assister aux funérailles du défunt de l'Algérie et le nôtre également".

A rappeler que Brahim Ghali a été reconduit au poste du Secrétaire général du Front Polisario, en remportant 1.808 voix, ce qui représente 86,10% des suffrages exprimés, selon les résultats annoncés mardi lors de la sixième journée des travaux du Congrès du Front.

Les membres du secrétariat national sont en lice, au titre du deuxième tour, pour les vingt-cinq (25) postes restant, lors des travaux du 15e congrès du Front Polisario prolongés de 48 heures.