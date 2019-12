Angola: Ministère de l'Acton sociale réitère son engagement dans la lutte contre la pauvreté

Luanda — La lutte contre la pauvreté, à travers le renforcement des mécanismes d?appui technique et méthodologique aux gouvernements provinciaux et aux administrations municipales, est l'objectif du Ministère de l?Action sociale, famille et promotion de la femme (Masfamu, sigle en portugais), pour l'année 2020.

Cette déclaration a été faite, lundi, à Luanda, par la titulaire du ministère, Faustina Inglês, lors de la cérémonie de vœux de fin d'année adressé aux travailleurs de son secteur.

Ce ministère, a-t-elle souligné, renforcera la protection sociale grâce à l'expansion de l'action sociale dans les municipalités, en se rapprochant des services sociaux des communautés vulnérables.

Pour y parvenir, 25 Centres d'appui social intégrés (CASI) ont été construits, notamment dans les provinces de Luanda, Bengo, Cabinda, Zaire, Malanje, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huambo, Cuando Cubango, Cunene et Namíbe, a-t-elle indiqué.

Selon la ministre, ces centres vont rejoindre ceux des provinces d'Uíge, Moxico et Bié, inaugurés en 2018, dans le cadre de la municipalisation de l'Action sociale, qui est une nouvelle approche d'intervention décentralisée de la politique de protection sociale.

Elle a par la suite évoqué le renforcement des mécanismes de prévention et de lutte contre la violence basée sur le genre, contre les enfants et les personnes plus âgées, par l'application des diplômes juridiques existants.

La responsable a par ailleurs fait savoir, que Masfamu avait cette année pu réaliser, des actions concrètes dans le cadre du Plan national de développement 2018/2022, notamment le plan de transfert social d'argent à 11473 enfants défavorisés de moins de cinq ans.

La ministre a appelé la société à s'engager dans la prévention et la lutte contre la violence de genre, un phénomène social qui a endeuillé de nombreuses familles angolaises.