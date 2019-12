Ile Maurice: Ces Pères Noël particuliers

Ils ne viennent pas de la Laponie mais bien de Maurice. Certes, ces bonshommes habillés de rouge, chaussant leurs bottes et portant fièrement la barbe blanche possèdent un petit truc en plus.

Ayant un grand cœur, et beaucoup d'amour à donner, ces Pères Noël n'hésitent pas, malgré la chaleur, à donner de leur personne durant ces jours de fêtes.

Leur unique objectif : apporter le sourire sur les lèvres des petits comme des grands. Rencontre avec ces personnages particuliers.

L'aéroport de Plaisance brille de mille feux en cette période. Le décorateur de cette année s'est surpassé en créant un décor féerique. Un Père Noël figé sur son traîneau se trouve sous un chapiteau et fixe la foule du regard.

Devant lui se trouve son fidèle renne. Un peu plus loin, ce sont trois adorables ours polaires qui croisent le regard des voyageurs et de leurs accompagnateurs sous leur sapin blanc.

Quelques moulins à vent sont positionnés autour de ce décor et l'on peut même y apercevoir un bonhomme de neige. Devant ce cadre se trouve un podium. Les chanteurs et musiciens de Soup Sa Group se présentent devant le public présent et entonnent des chants traditionnels de Noël.

«Mais la différence, c'est que nous les chantons en séga typique accompagné des instruments», soutient Deborah Ernest. Elle souligne que c'est grâce à Ton Rolo que le groupe existe. Ce dernier révèle que ces chanteurs proviennent des chorales.

Et c'est au son de la ravanne qu'apparaît le Père Noël. Sans une minute d'hésitation, notre personnage commence à chanter son morceau, «Bicyclet» de Nas T Black. Il séduit plus d'un avec un déhanchement du tonnerre comme le démontre notre vidéo. Le public est comblé.

«Depuis 2014, j'ai débuté ma vie de Père Noël», confie Wesley Pierre. Il avoue qu'au début, il avait le trac. «J'avais un peu honte. Mais petit à petit, ce sentiment s'en est allé.

Surtout l'on ne peut exprimer la joie que l'on ressent quand les enfants viennent nous faire une accolade. C'est un instant magique. Et c'est bien de voir que certains enfants croient encore au Père Noël.»

Benoit Souchon a, lui aussi, incarné le Père Noël. Pour lui, le vrai challenge est de créer à chaque reprise un nouvel élément qui émerveillera les principaux acteurs: les enfants. «Il faut sortir des sentiers battus et faire de ce Père Noël quelqu'un de spécial.»

Justement, qui dit créer un monde particulier, dit aussi avoir une créativité débordante. «Une fois, je suis arrivé en sortant d'un nuage de fumée, une autre fois avec des elfes ou encore à cheval. Ce monde de magie n'est pas facile à créer.»

La Noël signifie aussi fête familiale. «Tout le monde la célèbre, qu'importe la religion qu'il professe. Notre but, du coup, est aussi de donner du plaisir aux parents comme aux enfants.»

«Joie unique»

Pour ce qui est du choix des présents à offrir, Benoit Souchon prône plus pour les cadeaux éducatifs et familiaux. «Au lieu de donner une voiture avec laquelle l'enfant jouera seul, il est préférable de lui remettre un petit équipement de plage avec lequel il jouera avec ses parents.

Il faut trouver ces jeux où tous auront la chance d'y mettre du sien.» L'un de ses plus beaux Noëls a été avec les enfants de l'Education and Development Centre for Mauritian Children (CEDEM). «Hormis les enfants défavorisés que je rencontre, j'ai aussi eu la chance de faire un spectacle pour les enfants de la CEDEM.

Et voir leur émerveillement fait chaud au cœur. Par moments, il faut se retenir pour ne pas verser de larmes. Cette émotion qui se lit sur leur visage, c'est beau à voir surtout qu'ils n'ont pas une vie facile.»

Un auteur inconnu a écrit ceci : «Le bénévolat, c'est une fleur que l'on s'offre.» Et c'est bien ce que vit depuis 25 ans Claudio Trapu. Cet habitant de Briquetterie a vu la peine dans les yeux des enfants qui n'ont pas de cadeau à Noël. «Il y a beaucoup d'enfants défavorisés dans la cité.

D'abord, j'avais économisé mon argent pour leur offrir un petit quelque chose.» Voyant ce dévouement, les autres habitants de la région décident de lui apporter leur aide. «Cela fait plaisir de voir que l'esprit de Noël n'a pas disparu.»

Ainsi, chaque 25 décembre, il érige un podium devant sa porte. «Avec le soutien de la municipalité de Port-Louis et des sponsors, on peut proposer un petit spectacle, quelques friandises et surtout des cadeaux pour les enfants.»

Claudio Trapu indique que presque 150 enfants sont concernés par cet acte de générosité. «Les enfants de Briquetterie, de Sainte-Croix ou encore de Batterie-Cassée attendent ce moment. Même le plus petit cadeau leur fait plaisir... »

Il raconte que les premiers enfants, qui ont reçu des présents 25 ans de cela, voient aujourd'hui leurs enfants venir prendre un petit cadeau.

«Cette joie que je ressens en offrant ces présents, déguisé en Père Noël, est unique et indescriptible.» En tout cas, nos trois Pères Noël espèrent que cet esprit de Noël continuera à réchauffer les cœurs et à unir tout un chacun...