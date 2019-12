Algérie: Décès de Gaïd Salah - Le Moudjahid s'est distingué, tout au long de son parcours révolutionnaire et militaire, par son sacrifice, patriotisme et fidélité

Ouargla — Le défunt Général de Corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Moudjahid Ahmed Gaïd Salah, s'est distingué, tout au long de son parcours révolutionnaire et militaire, par son sacrifice, patriotisme et fidélité, ont témoigné unanimement des citoyens des wilayas du Sud du pays approchés mardi par l'APS.

Rencontrés au niveau des lieux retenus au niveau des wilayas venus en groupes, toutes catégories sociales, exprimer leurs condoléances, les citoyens, très affligés par le décès de cette personnalité politique, ont indiqué que "la perte de cette personnalité nationale n'a laissé aucun indifférent et a provoqué tout l'émoi et la tristesse pour ce brave et farouche moudjahid qui a écrit son nom en lettres d'or dans les annuaires de l'histoire d'Algérie."

Abdelaziz Bousoualah, technicien en télécommunications a indiqué, après avoir accompli les condoléances au niveau de la tente dressée devant le siège de l'APC d'Ouargla, "l'Algérie a perdu en la personne du défunt un des symboles du patriotisme ayant conduit l'Algérie, avec sa sagesse et clairvoyance, au bon port."

Mohamed, fonctionnaire à la direction de la Sonelgaz, qui a exprimé sa profonde tristesse de la perte du défunt Gaïd Salah, a souligné que "le défunt fut le père de tous les algériens, et a largement contribué au raffermissement de la relation ANP-Nation", ajoutant que "nous sommes fiers du parcours du défunt orné des hauts fait, d'héroïsme et d'un patriotisme impair servant d'image à tous les jeunes algériens."

La direction de l'information et de la communication de la 4ème Région Militaire (4-RM-Ouargla) a procédé à l'ouverture, au niveau de la maison de la culture "Moufdi Zakaria" d'Ouargla un registre de condoléances, outre celui mis à la disposition des citoyens devant l'APC d'Ouargla.

A Laghouat, une tente géante a été également dressée en plein centre-ville de Laghouat permettant aux citoyens d'exprimer leurs condoléances.

Hamza, fonctionnaire (34 ans) a indiqué, sans pouvoir retenir ses larmes, que "le devoir des condoléances est le moindre acte à faire pour rendre et à exprimer notre gratitude et reconnaissance au défunt."

"Le parcours militant, les hauts faits et la bravoure ayant jalonné la vie du défunt Gaïd Salah seront gravés en lettre d'or dans le livre de l'histoire de l'Algérie qui appartient à inculquer aux futures générations", a souligné de son côté Yahia Mechara, étudiant (24 ans).

Une large affluence de citoyens a également été relevée au niveau de la bibliothèque centrale de la ville de Tamanrasset venus exprimer leurs condoléances au registre spécial y mis à leur disposition.

Les citoyens de la capitale de l'Ahaggar ont, à cette occasion, exprimé leur solidarité indéfectible avec l'ANP, notamment et le peuple algérien en général, soulignant que "le défunt a pleinement assumé sa mission au service de son pays pour en lui épargnant les lourdes conséquences."

Mokhtar Bâamai, citoyen de Tamanrasset, a déclaré "tés attristé par le décès de cette figure héroïque, loyal, et fidèle que l'Algérie vient de perdre."

Des jeunes de la région ont, après avoir accompli les condoléances, indiqué "s'être inspiré du défunt Ahmed Gaïd Salah les valeurs d'amour de la patrie, du sacrifice et dévouement au service de l'ANP et de l'Algérie, conduisant le pays, en difficile conjoncture et avec sagesse, au bon port."

Les citoyens de la wilaya de Ghardaïa ont, à l'instar des autres régions du Sud du pays, déclaré très émus par la perte du Moudjahid Ahmed Gaïd Salah et ont exprimé leurs condoléances au peuple algérien et à l'ANP.